Заказчики Москвы, работающие по 44-ФЗ, перейдут на мини-аукционы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Столичные власти планируют распространить систему проведения некоторых видов закупок через мини-аукционы на всех заказчиков Москвы до конца этого года. Об этом сообщил в среду руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев на пресс-конференции, посвященной электронным закупкам города.

В начале июля 2017 года город запустил пилотный проект по проведению мини-аукционов на портале поставщиков Москвы. Проект включал в себя реализацию закупок со стороны столичных госучреждений в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на сумму до 100 тыс. руб. и до 400 тыс. руб. с помощью аукциона. Изначально в пилотном проекте можно было закупать по 145 номенклатурным позициям, но по заверению столичных властей ассортимент закупок планируется расширить до 1 тыс. позиций.

"До конца 2017 года практика проведения мини-аукционов будет распространена на всех заказчиков города Москвы", - сказал он. По его словам, введение такой системы повлияло на итог торгов - среднее снижение начальной цены превысило 23%, что позволило за время реализации проекта сэкономить 200 млн рублей.

"Кроме того, и сами поставщики проявляют свою заинтересованность в таком формате. Среднее количество поданных ценовых предложений составляет 45, что говорит о большом интересе", - подчеркнул Дегтев.