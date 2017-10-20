«Ростех» описал этапы информатизации госзакупок

«Дочка» «Ростеха» — «РТ-Проектные технологии» (РТ-ПТ) — заключила новый контракт и распределила работы над единой информационной системой (ЕИС) госзакупок на три этапа. На первом в системе учтут последние изменения законодательства, а субподрядчиком «Ростеха» станет создававшая систему компания «Ланит». Далее исполнителей выберут на конкурсе — но техзадание для них уже написано. Ключевые его моменты — перевод всех процедур в электронный вид, электронная фиксация выполнения госконтрактов, а также единый реестр субподрядных договоров. Де-факто это означает, что правительство продолжит реформу закупок, несмотря на ее блокировку госкомпаниями.

Как стало известно “Ъ”, «дочка» «Ростеха» АО РТ-ПТ заключило новый госконтракт на развитие ЕИС в сфере закупок на 2017–2018 годы. Проектное подразделение «Ростеха», ставшее единственным исполнителем работ по ЕИС по распоряжению правительства летом 2017 года, как генподрядчик сосредоточится на стратегии реформы госзаказа, в частности на развитии каталога госзакупок — инструмента анализа закупочных цен, нормирования, определения начальных цен и мониторинга закупок по завышенным ценам. ЕИС — уже одна из самых нагруженных ГИС с более чем 1 млн пользователей, интегрированная более чем с сотней внешних систем (торговые площадки, региональные и муниципальные информсистемы) и более чем с 3 тыс. вариантов контроля. Сейчас ЕИС обрабатывает до 140 млн запросов в сутки.

Внедрение новшеств в ЕИС будет осуществляться поэтапно по графику, разработанному совместно с Федеральным казначейством. Контракт будет выполняться в три этапа, при этом на первом (до конца 2017 года) субподрядчиком РТ-ПТ в части разработки программного обеспечения ЕИС станет компания «Ланит-технологии», ранее сама выступавшая господрядчиком. «Ланит» учтет в ЕИС изменения законодательства о закупках, обеспечит резервирование системы и ее технологическую модернизацию, а также разработает универсальный передаточный документ об исполнении контракта.

Подряд на продолжение этой работы (второй и третий этапы) в 2018 году будет выставлен РТ-ПТ на конкурс. Второй этап включает расширение функционала каталога закупок, внедрение электронного акта выполненных работ, развитие аналитической системы ЕИС и запуск мобильного приложения для работы с ней. Отдельной задачей станет организация обмена данными с единым реестром субъектов МСП, который ведет ФНС. На третьем электронными станут все закупочные процедуры. Также в 2018 году РТ-ПТ займется формированием отчетов заказчиков о закупках у субъектов МСП и единого реестра субподрядных договоров, нужного казначейству для контроля госконтрактов.

Де-факто это означает, что, хотя Белому дому не удалось провести через Госдуму поправки к законам о госзакупках и закупках госкомпаний из-за противодействия последних, правительство не отказывается от идей «цифровизации» госзаказа. «Заключенным контрактом предусмотрен перевод всех закупочных процедур (более 14 видов закупок, пока в системе работает только электронный аукцион) в электронный вид и интеграция с электронными площадками. Также контрактом на развитие ЕИС в 2018 году предусмотрены работы по переводу информации ЕИС в структурированный вид, планируется разработка конструктора контрактов»,— говорит глава РТ-ПТ Сергей Ярош. По его словам, подсистема закупок госкомпаний по 223-ФЗ также будет развиваться. В частности, сейчас «Ростех» отрабатывает основные подходы к автоматизации своих закупок — а по итогам сформирует предложения по тиражированию этого опыта, изменению законодательства и «развитию функциональности ЕИС в части реализации положений 223-ФЗ».



