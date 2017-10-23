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    Госзаказчики начнут закупаться по каталогу ТРУ

    Автор: Torg94
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    Госзаказчики начнут закупаться через каталог госзакупок, разработанный Минфином, уже в декабре этого года. Внедрение каталога полностью изменит принцип формирования тендеров: заказчики не смогут искусственно завышать цены и предъявлять необоснованно конкретные требования к товарам и материалам, необходимым для выполнения подрядов. Эксперты сомневаются, что перейти на закупки по каталогу возможно в столько короткий срок.

    Каталог должен обеспечить сопоставимость цен, упростить регулирование торгов и контроль их эффективности, а также помочь выявить непрофильные и слишком дорогие закупки. Минфин обнародовал требования к его работе летом этого года, а уже в сентябре в Единой информационной системе (ЕИС) появился первый пробный раздел по некоторым медицинским изделиям. Он содержит наименования медицинских изделий - объектов закупок и их базовое описание из номенклатурной классификации медицинских изделий по видам (составляет Росздравнадзор).

    В Минфине планируют, что уже в декабре госзаказчики начнут закупаться через каталог. Однако эксперты, опрошенные Т94, сомневаются, что это возможно в столь короткий срок.

    "Чтобы каталог заработал к декабрю – нереально, - категоричен член президиума "Опоры России" Николай Дунаев. - Хотя Минфин мог привлечь грамотных специалистов, наши чиновники не умеют делать и хорошо, и быстро," - поясняет он. По его словам, позывы контролировать каждую статью расходов – это кошмар. "Эта система лишает субъекта инициативы каких-либо прав на ошибку, чем ввергает его в еще большее уныние и нежелание делать что-либо," - считает он.

    "Каталог может устранить некоторые очевидные нарушения и немного облегчить жизнь заказчику, но он не решает ключевых проблем контрактной системы. Более того, я опасаюсь, что тенденция запретить заказчикам "предъявлять необоснованные конкретные требования" приведет к росту поставок контрафакта. некондиционной и некачественной продукции", - прогнозирует директор института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.


    Проблема в том, что каталог не видит разницы между качественной мебелью, которая прослужит 10-20 лет, и барахлом, которое сделало из дешевых материалов и может развалиться уже через полгода, как это произошло с закупками одой из школ, рассказывает Ульянов. "На аукционе один из поставщиков уронил цену до такого уровня, когда произвести и собрать качественную мебель стало невозможно. Он выиграл торги, но мебель развалилась через полгода, а на следующий год школа объявила новый тендер, чтобы снова потратить бюджетные деньги. Такими темпами на рынке останутся только некачественные товары", - считает он.

    Попытки контролировать каждую статью расходов негативно отразятся на развитии контрактной системы, уверен Дунаев. "Эти правила играют на уничтожение конкуренции, они противоречат духу контрактной системы, которая создавалась, чтобы усилить конкуренцию, сделать спрос прозрачным. Этими поправками мы уничтожаем спрос и загоняем этот цикл в еще более гадкую структуру. Что может помочь – так это общественный контроль за качеством исполнения контрактов", - предполагает он.




    каталог, Минфин, ЕИС, Госзакупки
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