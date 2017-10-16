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    Роль госзакупок в жизни граждан

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    Госзакупки так или иначе затрагивают интересы каждого россиянина: без них невозможны были бы ремонт жилищного фонда, строительство дорог, работа государственных поликлиник, больниц, школ, детских садов и других социальных учреждений. Т94 выяснил, насколько граждане осознают роль госзакупок в своей жизни и знают ли они, куда обращаться, столкнувшись с нарушениями.

    Первый же вопрос выявил любопытный парадокс: все опрошенные граждане считают, что правильное распределение госбюджета играет огромную роль в жизни государства, но на вопрос о том, влияют ли госзакупки лично на них самих, 86% ответили отрицательно. Уточняющие вопросы подсказали некоторым респондентам правильный ответ, но и тогда увидеть результат бюджетных закупок в окружающей повседневности смогли только 38% из них.

    Значительное количество граждан не осознает, что такие привычные, ежедневно происходящие у них на глазах процессы, как ремонт многоквартирных домов и дорог, организация питания в соседней школе, уборка мусора и высадка цветов во дворе и т.д. имеют самое прямое отношение к закупкам государственных и муниципальных учреждений.

    Не понимая принципов работы системы, граждане нередко оказываются не в состоянии защитить свои интересы. T94 предложил отвечающим представить ситуацию: в подъезде плановый ремонт, но краска, высыхая, сразу идет трещинами. Мнения о том, куда обращаться, разделились:

    - 30% в такой ситуации обратились бы в управляющую компанию;

    - 20% поговорили бы со старшим по подъезду или по дому;

    - 20% сразу написали бы жалобу в прокуратуру, причем примерно каждый пятый респондент этой группы не стал бы действовать в одиночку, а привлек бы соседей для составления коллективной жалобы;

    - 10% обратились бы в районную администрацию;

    - и только 10% привлекли бы Роспотребнадзор.

    Оставшиеся 10% и вовсе не стали бы никуда обращаться. "Бюрократия для меня – это ужасно сложно, а тут явно придется как минимум заявление писать, - поясняет менеджер по туризму Александра К. – Лишнего времени обивать пороги у меня нет".

    "Наверняка заметит кто-то другой, и может что-нибудь сделает, - соглашается с ней молодая мама в декрете Вика У. – Ходить по инстанциям и чего-то добиваться тяжело, у меня ребенок маленький. Не потащу же я его в управу".

    Ни один из респондентов не знал о возможности отправить жалобу о возможности обратиться в Роспотребнадзор и Федеральную антимонопольную службу онлайн, не выходя из дома. Впрочем, приходится признать - не факт, что это знание что-либо серьезно изменило. "Да, по сети может и пожаловалась бы, - без всякой уверенности отвечает Вика У. – Это, по крайней мере, просто. Только не верится, что моя жалоба что-то изменит".

    Того же пессимистичного мнения придерживаются и многие из респондентов, выразивших готовность обратиться в различные инстанции: 82% считают, что общественность мало на что может повлиять.

    В возможности общественных организаций верит только 10% опрошенных, а о деятельности Общероссийского народного фронта и его проекта "За честные закупки" слышали только 30% участников опроса, причем 20% из них не знает о результатах, которых уже удалось добиться активистам. "А что, правда есть результаты?" - удивляется HR-менеджер Борис Ф.

    Впрочем, среди оставшихся 10% попадаются и энтузиасты: "Я считаю, они молодцы, делают важное дело на голом энтузиазме, - говорит студентка Санкт-Петербургского технического университета Алена Д. – Здорово, что в стране есть неравнодушные граждане, которые добиваются своего". Сама Алена, правда, в активисты не рвется: учеба и работа не оставляют времени на борьбу с нарушениями в госторгах. "Да и не разбираюсь я в этом," - добавляет она.

    Заключительный вопрос касался непосредственно процедуры торгов и предполагал многовариантный выбор. Обратиться в ФАС по поводу нарушения закупочного законодательства может:

    - заказчик

    - участник торгов

    - третье заинтересованное лицо

    - любое юридическое лицо

    - любой гражданин РФ

    И вновь ответы оказались достаточно неожиданными. Большинство респондентов ответили верно, но никакой уверенности в своей правоте они при этом не испытывали. "Любой?" - не столько отвечает, сколько спрашивает Дмитрий К., старший IT-специалист в компании, относящейся к МСП. "Я считаю, что возможность подать заявление должно быть у каждого. Зря что ли закупки в свободном доступе проходят? Как на самом деле, не знаю, но побуду идеалистом - пусть будет "любой"," - вторит ему заведующая химической лабораторией Людмила С. Того же мнения придерживается 40% респондентов.

    Интересно, что из оставшихся 60% целых 20% уверены, что подать жалобу на нарушения на торгах может только заказчик, т.к. он выступает их инициатором. Большая часть этой группы не связана с закупками, но не все. В ходе опроса выяснилось, что двое не знакомых друг с другом респондента из разных городов РФ - логист компании МСП и индивидуальный предприниматель - иногда участвуют в госторгах, но не задумывались о возможности подать жалобу в случае нарушений.

    Как показывают цифры, уровень грамотности участников торгов пока что оставляет желать лучшего, несмотря на многочисленные бесплатные курсы и консультации, открывающиеся по всей стране.

    нарушения, Госзакупки
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