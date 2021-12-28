Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБ

22 декабря 2021 года состоялся новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022». В игровой форме участники мероприятия смогли проверить свои знания о грядущих с 01.01.2022 года поправках к закупочному законодательству, узнать что-то новое и выиграть полезные для развития бизнеса и своей экспертизы в торгах призы.

Онлайн-квиз проходил следующим образом:

сначала ведущая – эксперт ЭТП ГПБ, разобрала главные изменения в законодательстве, вступающие в силу с 2022 года;

затем участники выполнили по 10 заданий (на каждое задание давалось по 2 минуты), а потом вместе с ведущей разобрали, какие решения были правильными и почему;

эксперт ответила на вопросы участников по оптимизационному пакету к 44-ФЗ и дала практические советы по подготовке к изменениям в новом году;

в конце состоялось награждение победителей.

Награждение

Четыре участника, ответивших на максимальное количество вопросов, получили главные призы - Сертификаты на любое обучающее мероприятие от ЭТП ГПБ в 2022 году, стоимостью 6 000 руб.

134 участника, ответивших на 7 из 10 вопросов получили сертификаты «Я готов к 2022 г.», подтверждающие отличные знания в закупках.

Остальные участники получили другие полезные призы и подарки:

Бесплатный доступ к платному видеоуроку «Конкурс в электронной форме с 01.01.2022 г.».

2 электронные подписи для личных и бизнес-задач со скидкой 35%.

Методичка по 44-ФЗ — «Изменения в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок».

доступ к системе ЭДО на 3 месяца. Бесплатныйна 3 месяца.

50% скидка на уроки и вебинары в 2022 году.

Льготные условия на финансовые продукты.

Торговому порталу . Персональный онлайн-урок по

10 товаров / услуг в каталоге Торгового Портала ЭТП ГПБ. Бесплатное размещение

На новогоднее событие зарегистрировалось более 1000 человек!

Квиз вела Кузьмина Наталья - ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный Институтом госзакупок преподаватель по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, автор более 60 публикаций для профильных изданий.

«Игра прошла с высокой вовлечённостью и массой положительных отзывов! От себя хочу отменить достойный уровень подготовки участников и доброжелательную атмосферу конкурирующих за главные призовые места», - отметила Наталья по результатам события.

Благодарим всех за участие и будем рады видеть на мероприятиях Обучающего Центра ЭТП ГПБ в Новом Году!