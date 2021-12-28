График работы ЭТП ГПБ и ЕИС в новогодние праздники 2022

График работы в предпраздничные дни

30 декабря 2020 года – стандартный рабочий день, платные услуги для участников закупок будут оказываться до 17:00.

Регламентные работы

Сообщаем, что в период с 01:00 3 января 2022 года по 01:00 6 января 2022 года по московскому времени на ЭТП ГПБ запланированы регламентные работы. Во время проведения работ возможна частичная недоступность ЭТП.

График работы в праздничные дни с 31 декабря 2021 по 09 января 2022 года включительно:

31 декабря в соответствии с производственным календарем на 2021 является нерабочим днем.

Круглосуточная поддержка поставщиков будет осуществляться по номеру 8-800-100-66-22 все праздничные дни.

Поддержка по номеру 8 (495) 150-06-61 будет работать со следующими ограничениями:

31 декабря 2021 года – до 18:00

с 3 января 2022 года с 08:00

с 4 января 2022 года - круглосуточно

В период новогодних праздничных дней функционал ЭТП ГПБ будет работать в штатном автоматическом режиме. При этом в период с 31 декабря 2021 по 10 января 2022 года включительно пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ, а также возможность использования дополнительных платных услуг, кроме услуги ускоренной аккредитации на ЭТП ГПБ, будут не доступны.

Команда ЭТП ГПБ поздравляет Вас с наступающим 2022 годом и желает комфортных закупок в Новом Году!

График работы ЕИС в сфере закупок в период новогодних праздников

В период с 18:00 31 декабря 2021 года по 09:00 4 января 2022 года по московскому времени в ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (далее – ЕИС) будут проводиться регламентные работы.

Во время проведения работ будет недоступен официальный сайт ЕИС, личный кабинет участника закупок, личный кабинет по Закону № 44-ФЗ и личный кабинет по Закону № 223-ФЗ. Также функционал будет недоступен через Мобильное приложение ЕИС.

Дополнительно сообщаем, что время проведения регламентных работ может быть продлено. В этом случае информация об увеличении времени проведения регламентных работ будет размещена дополнительно.

Служба технической поддержки ЕИС будет работать в штатном режиме.

Обращаем внимание, что в случае, если предусмотренный Законом № 44-ФЗ срок размещения информации и документов в ЕИС и на электронных площадках оканчивается в нерабочий день, в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, то есть 10 января 2022 года.

При этом срок направления проекта контракта победителю электронной процедуры при проведении запроса котировок в электронной форме и закупки товаров в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не подлежит переносу, поскольку такой срок составляет 3 часа с момента размещения в ЕИС итогового протокола вне зависимости от отнесения дня к рабочему либо нерабочему дню.

Важно учитывать, что закупки, извещения о проведении которых размещены в ЕИС до 31.12.2021 (включительно), проводятся по правилам, действовавшим до дня вступления в силу изменений в рамках Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ.