ЕС: Российские госзакупки протекционистские

США в 49-й раз заблокировали предложение договориться о том, чтобы избрать судей Апелляционного органа ВТО, без которых работа организации по сути замораживается. Инициативу выдвинула Мексика, ее поддержали участники 122-х членов организации. Одновременно с этим Евросоюз снова запросил в ВТО рассмотрение своих претензий к России, заявив, что российские госзакупки носят протекционистский характер.

ЕС может настоять на созыве третейской группы, чтобы разобрать свои претензии. Но результата от этого почти не будет: даже если Евросоюз выиграет, реализовать требования не сможет до тех пор, пока США не разблокируют процедуру выбора судей.

Между тем идею о необходимости реформировать ВТО поддерживают многие, включая европейцев. Они имеют претензии к протекционистской политике своих союзников, которые обложили пошлинами их поставки металлов. Но европейцы понимают: изменение правил ВТО является тяжелым и долгим процессом.

Эксперты сходятся во мнении, что блокировка ВТО не будет решена в краткосрочной перспективе. Необходимо приспосабливаться к новым условиям, в которых приоритет силового фактора и двусторонних договоренностей между странами будут все возрастать перед универсальными правилами неработающего ВТО.