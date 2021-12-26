Правительство РФ изменило перечень квотируемых товаров по 44-ФЗ

Правительство РФ сократило перечень товаров, на которые распространяются квоты на госзакупки российской продукции. Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации.

Документ вносит поправки в постановление 2020 г., которое устанавливало минимум обязательной доли российских товаров в госзакупках на 2021-2023 гг. В нем содержится 107 видов товаров российского производства, в том числе компьютеров, медтехники и оружия. Для большинства позиций размер квот установлен на уровне 40-60% от годового объема закупок.

Новое постановление исключает из перечня электронные компоненты, портативные компьютеры, смарт-карты, электронные интегральные схемы, различную компьютерную технику, операционные и смотровые медицинские светильники и аппараты для нижних конечностей.

Также документ уточнил порядок расчета начальной цены контракта по квотируемым товарам. Ранее метод сопоставимых рыночных цен предполагал запрос ценовой информации у производителей соответствующих товаров, данные о которых включены в ГИС «Промышленность». Таких производителей должно быть не менее трех. Если меньше, госзаказчик теперь будет запрашивать ценовую информацию у поставщиков продукции из стран Евразийского экономического союза. Информация о таких поставщиках должна содержаться в Единой информационной системе в сфере закупок или в Реестре госконтрактов.