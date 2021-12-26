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    Требования к банкам и РГО для выдачи гарантий в госзакупках утверждены

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    Правительство РФ утвердило требования к банкам и региональным гарантийным организациям (РГО) с правом предоставлять независимые гарантии в рамках госзакупок. Правительственное постановление, подготовленное Минфином, опубликовано на портале правовой информации.

    Согласно документу, РГО с правом выдавать независимые гарантии не должны находиться в Реестре недобросовестных поставщиков (РНП). Также ограничивается участие иностранных владельцев — не более 10% в компаниях или организациях, которые могут быть участниками или членами гарантийных организаций.

    РГО должны иметь соответствующие ранги финансовой устойчивости (не ниже ранга «В»), которые ежегодно присваивает «Корпорация МСП».

    К банкам с правом предоставлять участникам закупок независимые гарантии, требования снижены. С января от таких банков потребуется только наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «B-(RU)» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» или не ниже уровня «ruВ-» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».

    В настоящее время в перечень банков с правом предоставлять банковские гарантии в рамках госзакупок входит около 200 кредитных организаций.

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