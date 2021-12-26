Утверждены особенности планирования и проведения закупок по 44-ФЗ за пределами РФ

Установлены особенности планирования закупок заказчиками на территории иностранного государства. В частности, план-график теперь не размещается в ЕИС и формируется по установленной форме с указанием ФИО должностного лица, утвердившего документ.

При этом следует учитывать, что объем финансового обеспечения может указываться в долларах США. В этом случае в качестве единицы измерения в плане-графике указывается «доллар США», код по ОКЕИ ОК 015-94 не указывается.

Кроме этого, в план-график в форме отдельной закупки включается в том числе информация о закупках, которые планируется проводиться в соответствии с п. 23, п. 26 и п. 33 ч. 1 ст. 93 закона о контрактной системе. При этом некоторые графы плана-графика не заполняются.

В качестве наименования объекта закупки указывается соответствующее положение 44-ФЗ. Также в плане-графике не указывается информация о заказчике. Информация о месте нахождения заказчика указывается без кода территории населенного пункта в соответствии с ОКТМО.

При установлении требований, заказчики могут не применять технические регламенты, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации. Также могут не учитываться тарифы, действующие на территории РФ. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования определяются в соответствии с законодательством иностранного государства.

При определении НМЦК методом сопоставимых рыночных цен помимо общедоступной информации, предусмотренной ч. 18 ст. 22 44-ФЗ, может использоваться иная общедоступная информация, в том числе размещенная в Интернете.

Указанные изменения вступают в силу 1 января 2022 г. Положение об особенностях планирования и осуществления закупок заказчиками, осуществляющими свою деятельность на территории иностранного государства, утвержденное постановлением Правительства РФ № 556, с этой же даты признано утратившим силу.