Госкомпании переведут в «электронные магазины» неконкурентные закупки до 20 млн руб. у МСП

Госкомпании РФ смогут проводить неконкурентные закупки до 20 млн руб. у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в «электронных магазинах» электронных торговых площадок (ЭТП), работающих для проведения госзакупок. Такая возможность появится у них с 1 июля 2022 г. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Порядок проведения таких закупок аналогичен тем правилам работы «электронного магазина» для закупок малого объема, который установлен 44-ФЗ. Они предусматривают размещение поставщиками на ЭТП предварительного предложения о поставке того или иного товара. Заказчик, в свою очередь, размещает извещение о закупке того или иного товара. При этом оператор ЭТП должен будет направить таким заказчикам соответствующие предложения поставщиков.

В настоящее время крупные госкомпании уже используют «электронные магазины» ЭТП для проведения закупок до 500 тыс. руб. в электронной форме. При этом порядок проведения таких закупок у госкомпаний может различаться.

По 223-ФЗ госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 20% годового стоимостного объема договоров. В июле правительство РФ приняло постановление об увеличении доли закупок госкомпаний у субъектов МСП до 25% (с 1 января 2022 г.).