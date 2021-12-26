Правительство РФ расширило список госкомпаний для закупок у МСП

Правительство РФ обновило перечень госкомпаний, которые должны согласовывать свои планы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с «Корпорацией МСП». Такое распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В перечень с 1 января будут включены более 170 предприятий и организаций. Среди них, работающие в области станкостроения, химической промышленности, авиа- и судостроения, микроэлектроники, транспорта и т.д.

Госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 20% годового стоимостного объема договоров. Сейчас в перечень госкомпаний, которые должны отчитываться о закупках у субъектов МСП, входит более 1850 компаний, предприятий и организаций.

По данным «Корпорации МСП», к 20 декабря текущего года объем закупок госкомпаний у субъектов МСП составил 3,75 трлн руб. Ими было заключено 436 тыс. договоров с более 117 тыс. поставщиками.