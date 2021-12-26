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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / У школ появятся единственные исполнители госзакупок услуг связи

    У школ появятся единственные исполнители госзакупок услуг связи

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    Правительству РФ поручено определить единственных исполнителей закупок отдельных видов услуг связи в 2022-2023 гг. для образовательных организаций. Соответствующее поручение президента России Правительству РФ опубликовано на сайте kremlin.ru.

    В документе говорится о необходимости определить единственных исполнителей осуществляемых Минцифры в 2022-2023 гг. закупок отдельных видов услуг связи для образовательных организаций, реализующих программы общего и среднего профобразования, избирательных комиссий субъектов, а также территориальных избирательных комиссий.

    Кроме этого, необходимо предусмотреть возможность привлечения единственных исполнителей к госконтрактам субподрядчиков, соисполнителей, установив при этом объем выполняемых лично единственными исполнителями обязательств.

    Также нужно установить, в качестве дополнительного условия исполнения госконтрактов, использование оборудования преимущественно российского производства.

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