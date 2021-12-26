Названа стоимость пандемийных закупок

За 2020-2021 г. госучреждения заключили более 72 тыс. контрактов и договоров на закупку масок, перчаток, антисептиков, ПЦР-тестов и услуг тестирования на 85 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Расходы на лечение больных, социальные выплаты гражданам, компенсации бизнесу, недополученные доходы из-за падения экспорта и локдаунов — на все уходили бюджетные деньги, так же как и на приобретение товаров, работ и услуг для обеспечения мер по борьбе с COVID государственными учреждениями и госкорпорациями.

За 2020 г. на приобретение масок, антисептиков, перчаток, ПЦР-тестов и на оказание самих услуг тестирования сотрудников, государственные бюджетные учреждения и корпорации с гос. участием потратили 43,6 млрд руб.

В 2021 г. эта сумма немного меньше: 41, 3 млрд руб. Если сравнить объемы закупок в доковидный период 2018-2019 гг. – сумма расходов на аналогичные товары и услуги была меньше в 2 раза. В 2018 г. эти расходы составили 18,9 млрд руб., в 2019 г. — 21,8 млрд руб., приводит данные gkgz.ru.

Обеспечение антиковидных мер за весь период пандемии обошлось бюджетным организациям и корпорациям с государственным участием почти в 85 млрд руб. За 2020-2021 г. было заключено более 72 тыс. контрактов и договоров на закупку масок, перчаток, антисептиков, ПЦР-тестов и услуг тестирования.