Строительно-монтажные работы, ремонт авиационных двигателей, аренда цистерн — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 27 по 31 декабря 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков

Строительно-монтажные работы

Выполнение строительно-монтажных работ в рамках объекта «ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».

Способ закупки: Попозиционная.

Дата и время окончания срока приема заявок: 29.12.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 7 298 736 621,11 руб.

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Справка о заказчике: АО «Газстройпром» – ведущая российская многопрофильная компания, выполняющая полный комплекс работ в рамках реализации инфраструктурных проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа.

Бованенковское НГКМ находится на Ямале и по запасам природного газа входит в пятерку крупнейших в мире.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Ремонт двигателя модели CFM56-7B26

Выполнение работ по ремонту двигателя модели CFM56-7B26 с серийным номером 894428 и серийным номером 894235.

Способ закупки: Конкурентный отбор (АКР).

Дата и время окончания срока приема заявок: 13.01.2022 10:00 (МСК).

Начальная цена: 6 868 971,60 (USD).

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Справка о заказчике: Акционерное общество «Авиакомпания «Россия» сегодня – это авиаперевозчик с мировым именем и богатой историей, лидер в области безопасности полетов, пунктуальности и качества сервиса. Компания объединяет высокопрофессиональные коллективы в различных регионах страны, каждый из которых является обладателем бесценного опыта.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Аренда цистерн

Аренда цистерн для перевозки нефтепродуктов для нужд ООО «Газпромтранс» в 2022-2025 гг.

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 19.01.2022.

Начальная цена: 13 152 000 000,00 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпромтранс» — 100% дочернее общество ПАО «Газпром», объединяющее железнодорожные активы в единый технологический комплекс и организующее единую систему вывоза товарной продукции предприятий Группы «Газпром» и нефтегазовых компаний России железнодорожным транспортом. Компания входит в ТОП-10 крупнейших российских операторов подвижного состава. Общий парк вагонов в управлении превышает 30 тысяч единиц. Перевозки осуществляются через сеть филиалов, расположенных на крупных грузообразующих предприятиях ПАО «Газпром».

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.