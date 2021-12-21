Всероссийское совещание «Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru»

Напоминаем, 24.12.2021 в 10:00 по московскому времени состоится Всероссийское совещание в формате вебинара на тему «Запуск новой ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru», обеспечивающей исполнение законодательства в сфере земельно-имущественных торгов».
Спикеры совещания продемонстрируют функциональные возможности ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (далее – ГИС ТОРГИ) в части:
– регистрации пользователей;
– размещения прогнозных планов приватизации;
– размещения информации о проведении торгов;
– публикации сведений о договорах, заключенных по итогам торгов.
Ждем Вас на всероссийском совещании, которое пройдет в режиме ВКС по ссылке.
Слушатели смогут задать свои вопросы в режиме онлайн.
Напоминаем, что уже с 01.01.2022 года в ГИС ТОРГИ:
1. Будут проводиться торги в электронной форме по:
– приватизации государственного и муниципального имущества (Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ);
– реализации имущества, обращенного в собственность государства (постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041);
2. Будет реализован новый сервис для размещения информации о проведении торгов во взаимодействии с отдельными электронными площадками (перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447- р):
– по аренде и продаже земельных участков (Земельный кодекс Российской Федерации);
– по передаче прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом в форме аукциона (приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67).