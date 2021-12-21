Всероссийское совещание «Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru»

Напоминаем, 24.12.2021 в 10:00 по московскому времени состоится Всероссийское совещание в формате вебинара на тему «Запуск новой ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru», обеспечивающей исполнение законодательства в сфере земельно-имущественных торгов».

Спикеры совещания продемонстрируют функциональные возможности ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (далее – ГИС ТОРГИ) в части:

– регистрации пользователей; – размещения прогнозных планов приватизации; – размещения информации о проведении торгов; – публикации сведений о договорах, заключенных по итогам торгов.

Ждем Вас на всероссийском совещании, которое пройдет в режиме ВКС по ссылке.

Слушатели смогут задать свои вопросы в режиме онлайн.

Напоминаем, что уже с 01.01.2022 года в ГИС ТОРГИ:

1. Будут проводиться торги в электронной форме по:

– приватизации государственного и муниципального имущества (Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ); – реализации имущества, обращенного в собственность государства (постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041);

2. Будет реализован новый сервис для размещения информации о проведении торгов во взаимодействии с отдельными электронными площадками (перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447- р):

– по аренде и продаже земельных участков (Земельный кодекс Российской Федерации); – по передаче прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом в форме аукциона (приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67).