Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Всероссийское совещание «Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru»

    Всероссийское совещание «Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru»

    Поделиться

    Напоминаем, 24.12.2021 в 10:00 по московскому времени состоится Всероссийское совещание в формате вебинара на тему «Запуск новой ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru», обеспечивающей исполнение законодательства в сфере земельно-имущественных торгов».

    Спикеры совещания продемонстрируют функциональные возможности ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (далее – ГИС ТОРГИ) в части:

    – регистрации пользователей;

    – размещения прогнозных планов приватизации;

    – размещения информации о проведении торгов;

    – публикации сведений о договорах, заключенных по итогам торгов.

    Ждем Вас на всероссийском совещании, которое пройдет в режиме ВКС по ссылке.

    Слушатели смогут задать свои вопросы в режиме онлайн.

    Напоминаем, что уже с 01.01.2022 года в ГИС ТОРГИ:

    1. Будут проводиться торги в электронной форме по: 

    – приватизации государственного и муниципального имущества (Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ);

    – реализации имущества, обращенного в собственность государства (постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041);

    2. Будет реализован новый сервис для размещения информации о проведении торгов во взаимодействии с отдельными электронными площадками (перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447- р):

    – по аренде и продаже земельных участков (Земельный кодекс Российской Федерации);

    – по передаче прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом в форме аукциона (приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67).

    torgi.gov.ru, ГИС Торги, 44-ФЗ, продажа имущества, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить