Какие изменения ждут особые категории участников (СМП, СОНКО, учреждения УИС, организации инвалидов) с 01.01.2022 года

Есть 3 категории участников закупок, которые имеют преимущества в силу Закона № 44-ФЗ:

1. учреждения и предприятия УИС; 2. организации инвалидов; 3. СМП и СОНКО.

Первые две категории умеют ценовую преференцию, т.е. в случае если участник из данной категории станет победителем закупки, то заказчик обязан увеличить цену контракта такого участника на 15%

Преимущества СМП и СОНКО предусматривают, что с 01.01.2022 каждый заказчик по Закону № 44-ФЗ обязан заключить не менее 25% от общей суммы контрактов с участниками данной категории. Т.е. фактически каждый заказчик 25% своих расходов обязан направить на поддержку СМП и СОНКО.

Подробнее об особенностях расчета объема поддержки, а также специфике закупок среди СМП и СОНКО читайте далее.

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СМП - субъект малого предпринимательства, то есть организация (юридическое лицо) или индивидуальный предприниматель (ИП), который соответствует установленным в Законе № 209-ФЗ критериям.

Критерии отнесения установлены в ст. 4 Закона № 209-ФЗ, среди которых:

доля участия государства или отдельных категорий юрлиц в уставном/складочном капитале;

среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год;

объём дохода за предшествующий календарный год.

СОНКО – социально ориентированные некоммерческие организации, как правило, создаются в форме общественной или религиозной организации, казачьего общества, некоммерческого партнерства, социального или благотворительного фонда, ассоциации и союза и т.д. Условия отнесения организации к СОНКО установлены в Законе № 7-ФЗ (о некоммерческих организациях), но важно отметить, что их целью не является получение прибыли, а вся деятельность осуществляется для решения социальных проблем. Например, организации по охране окружающей среды, защиты животных, социального обслуживания и т.д.

С 01.01.2022 при участии в закупочных процедурах в электронной форме участник из числа СМП или СОНКО не должен предоставлять в составе заявки на участие декларацию. Данные сведения оператор ЭТП будет получать из ЕИС и направлять в адрес заказчика. Для поддержки СМП и СОНКО заказчик устанавливает ограничения на участие в закупке лиц, которые не являются СМП и СОНКО.

Статус СМП выгружается в ЕИС с сайта налоговой, где ведётся реестр СМП https://rmsp.nalog.ru/. Если участника нет в реестре на сайте налоговой, то и в ЕРУЗ он не будет числиться как СМП. СОНКО должны включить в документы для регистрации в ЕИС декларацию, что они СОНКО. И если в ЕРУЗ нет сведений о том, что участник СМП или СОНКО, а заказчик проводит закупку с ограничением, тогда оператор возвратит участнику заявку, указав на причину отказа.

В новой редакции Закона № 44-ФЗ уточнен порядок предоставления обеспечения исполнения контракта с учетом антидемпинговых мер, со стороны участника СМП или СОНКО, согласно которому участник должен предоставить обеспечение исполнения контракта в полуторном размере, но не менее 10% от цены контракта по результатам закупки, которая проводилась среди СМП и СОНКО. Ранее ограничение по минимальному порогу не устанавливалось.

Для закупок среди СМП и СОНКО независимые гарантии в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта могут выдавать региональные гарантийные организации.

Стоит отметить, что в два этапа принимаются поправки, сокращающие сроки оплаты обязательств по контрактам, заключаемым с СМП и СОНКО с 01.01.2022 года – до 10 рабочих дней с даты приемки, с 01.01.2023 года – до 7 рабочих дней с даты приемки продукции.

В целях развития бизнеса среди СМП законодатель устанавливает определенный минимальный порог по обязанности заказчиков проводить закупки у СМП и СОНКО привлекать субпорядчиков из их числа по 44-ФЗ. С 01.01.2022 увеличивается минимальный порог по объему закупок среди субъектов малого предпринимательства и СОНКО, и составлять он должен будет не менее 25% совокупного годового объема закупок.

В рамках ст. 28 Закона № 44-ФЗ предусмотрено предоставление преимуществ для участников – учреждений (предприятий) уголовно-исполнительной системы. Суть данного преимущества состоит в том, что при заключении по результатам применения конкурентных способов закупки с участником, являющимся учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы, цена контракта, цена каждой единицы товара, работы, услуги увеличивается на 15 процентов от цены контракта, предложенной таким участником закупки, но не выше НМЦК. Новый перечень продукции, по которой предусмотрено предоставление преимуществ, с 01.01.2022 утвердили распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 № 3500-р.

Преимущество для организаций инвалидов установлено в ст. 29 Закона № 44-ФЗ, и в случае заключения по результатам применения конкурентных способов закупки с таким участником закупки, цена каждой единицы товара, работы, услуги увеличивается на 15 процентов соответственно от цены контракта, предложенной таким участником, но не выше НМЦК, и объединение в один лот с продукцией вне данного перечня запрещено.

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