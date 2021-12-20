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    ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

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    Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Прежний размер ключевой ставки 7,5% применялся с 25 октября, когда регулятор повысил ее с марта на 75 б.п. По данным Минэкономразвития, темпы инфляции на тот момент составляли 7,78% в годовом выражении.

    Повышение ключевой ставки регулятор проводит с 22 марта текущего года – до этого, начиная с июня 2019 г., данный показатель стабильно снижался. Возможно, теперь банки снова скорректируют проценты по депозитам и кредитам, спорят эксперты. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку число отказов в кредитах и общая сумма долга по кредитам все еще растет.

    Размер ключевой ставки имеет значение, в частности, при начислении заказчикам и поставщикам пени за просрочку исполнения обязательств по контракту по 44-ФЗ.

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