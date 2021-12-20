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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Госдума приняла закон о списании неустоек по госконтрактам в 2021 году

    Госдума приняла закон о списании неустоек по госконтрактам в 2021 году

    Автор: Интерфакс
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    Госдума РФ приняла в III чтении поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), позволяющие списывать неустойки (штрафы и пени) по госконтрактам, неисполненным в 2021 году.

    Одна из поправок распространяет норму о возможности списания в ряде случаев неустоек по госконтрактам, неисполненным в 2015, 2016 и 2020 годах, на госконтракты, которые неисполнены или ненадлежаще исполнены в 2021 году.

    Согласно решению правительства РФ, такие списания неустоек возможны в случае изменения (по соглашению сторон) в названные годы сроков исполнения контракта, его цены, количества поставляемого товаров, объема работ, услуг, неисполнения обязательств по контрактам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и т.п.

    Другая поправка позволяет в определенных (правительством РФ - ИФ) случаях в 2021 и 2022 годах изменять по соглашению сторон существенные условия строительных госконтрактов, которые заключены на срок менее одного года.

    К таким случаям, согласно положения 44-ФЗ, отнесены возникновение независящие от сторон контракта обстоятельств, влекущие невозможность его исполнения. При этом соответствующее изменение существенных условий контракта возможно только при наличии обоснования необходимости такого изменения и соответствующего решения правительства РФ, региональных или местных органов власти. Кроме того, такие изменения не должны вести к увеличению срока исполнения контракта и его цены (более чем на 30%).

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