Строительно-монтажные работы, поставка газовых труб, диэтаноламина и моноэтаноламина — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 20 по 24 декабря 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Строительно-монтажные работы

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ для нужд Управляемых обществ ООО «РКС-Холдинг».

Способ закупки: Конкурс.

Дата и время окончания срока приема заявок: 29.12.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 649 057 912,33 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: «Российские коммунальные системы» - крупнейший частный оператор водоснабжения и водоотведения в России. За прошедшие годы РКС превратился в крупнейшего федерального оператора водоканалов и стал лидером отрасли водоснабжения в России.

Поставка полиэтиленовых газопроводных труб

Поставка газопроводной полиэтиленовой трубы.

Способ закупки: Маркетинговые исследования.

Дата подведения итогов: 27.12.2021.

Начальная цена: 647 139 000,00 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ООО «Газпром газораспределение Барнаул» – крупнейшая профильная организация в Алтайском крае, которая курирует строительство и обслуживание газораспределительных сетей. В структуру компании входит управление по эксплуатации объектов газоснабжения, состоящее из 9 газовых участков. На предприятии трудится более 700 человек. Ежегодно газовое хозяйство, находящееся в ведении Общества, увеличивается на 400 км газораспределительных сетей, ежедневно происходит подключение новых потребителей.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Поставка диэтаноламина и моноэтаноламина

Поставка диэтаноламина и моноэтаноламина для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 29.12.2021.

Начальная цена: 505 256 436,00 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром комплектация» ведет свою историю с 17 июля 1964 года, когда Приказом Газпрома СССР от № 233 был образован Всесоюзный государственный трест по комплектации строящихся объектов газовой и нефтегазодобывающей промышленности «Союзгазкомплект» Государственного производственного комитета по газовой промышленности СССР.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.