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    23 ноября состоится Первая открытая конференция Группы компаний «АРКС» для поставщиков

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    Задача конференции – познакомиться и привлечь к сотрудничеству и участию в тендерах новых участников – как из числа малого и среднего бизнеса, так и из числа крупных компаний, в том числе из регионов России.

    В рамках мероприятия будет представлен обзор планов закупок материалов и оборудования на 2018 год для комплектации портфельных объектов дорожно-мостового и инфраструктурного строительства Группы компаний «АРКС». Производители и предприниматели смогут установить прямой диалог с профильными специалистами компании и получить информацию о новых возможностях сотрудничества, открытости доступа к тендерам и требованиям при отборе поставщиков. 

    Участники конференции в формате открытого диалога смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы представителей Группы компаний «АРКС». 

    Как отмечает Оксана Бычкова, Директор Департамента закупок ИФСК «АРКС»: «Начиная новые широкомасштабные проекты, мы стремимся обеспечить максимальную эффективность взаимодействия с поставщиками, потому что от их работы во многом зависит успешность реализации проектов». 

    АРКС ведет работу по оптимизации основных направлений деятельности с целью совершенствования процессов управления и снижения операционных затрат. Оптимизация затрагивает сотни рабочих процессов, в том числе и закупочную деятельность, по всей вертикали от корпоративного центра управления холдингом до дочерних компаний, отдельных подразделений и сотрудников. 

    К бесплатному участию в мероприятии приглашаются руководители компаний-поставщиков материалов и оборудования для объектов дорожно-мостового и инфраструктурного строительства. 

    Дата и время проведения: 23 ноября 2017 г. 10.00-13.00 

    Место проведения: г. Москва, Москва-Сити БЦ «Северная башня» ул. Тестовская д 10, 1 подъезд 9 этаж конференц-зал «Северный» 

    Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку

    Приглашение на конференцию будет направлено на электронный почтовый ящик, указанный Вами в заявке.

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