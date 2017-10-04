Госзаказ и закупки госкомпаний - один из ключевых элементов экономической поддержки МСП

Сегодня победитель закупки обязан привлекать к исполнению контракта субподрядчика или соисполнителя из числа представителей малого и среднего предпринимательства . Начальник Управления контроля размещения госзаказа рассказал в рамках юбилейного форума Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» о результатах деятельности и инициативах антимонопольного органа в области совершенствования отраслевого законодательства.

Он представил информацию о ключевых изменениях законодательства в сфере закупок в области строительства. В частности, отметив важность перевода закупок строительных работ в электронную форму, возможность объединения в один лот работ по проектированию и строительству с рядом условий и внедрение принципа, закрепляющего за подрядчиком выполнение не менее 25% объема строительных работ по контракту с возможностью выбора таких работ.

«Кроме того, внедрен ряд изменений, направленный на поддержку МСП. Сегодня победитель закупки обязан привлекать к исполнению контракта субподрядчика или соисполнителя из числа представителей малого и среднего предпринимательства в объеме не менее5% от цены договора, - уточнил Артем Лобов. – Причем в контракте должна быть установлена ответственность победителя закупки за неисполнение этого условия».

В настоящий момент ФАС России разработаны поправки в 44-ФЗ, предусматривающие перевод всех конкурсов в электронную форму, поправки в 223-ФЗ, направленны перевод закупок на общероссийские электронные площадки и на введение исчерпывающего перечня закупок.

Также ведется совместная работа с Минфином России, Минэкономразвития России и Корпорацией МСП над законопроектом по добровольной сертификации в рамках 223-ФЗ. Кроме того, в целях формирования системы анализа и сопоставления цен (бенчмаркинг) разрабатывается Каталог товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В завершение выступления начальник отраслевого управления ФАС России отметил, что сегодня в тестовом режиме запущена такая информационная система закупок лекарственных средств.