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    Министерство юстиции РФ предлагает ввести уголовную ответственность за подделку экспертизы качества госзаказов

    Автор: Torg94
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    За подделку экспертизы качества выполнения госзаказов введут уголовную ответственность. Соответствующий закон разработало Министерство юстиции РФ - таким образом ведомство надеется предотвратить хищения при госзакупках товаров и услуг. Закон будет ужесточать ответственность за нарушения при проведении экспертиз. Если закон примут, все экспертизы в сфере закупок, будут оформляться по одному образцу и подписываться уполномоченным лицом заказчика. Подпись будет свидетельствовать о том, что экспертиза объективна, обоснована и соответствует российскому законодательству. 

    Цель экспертизы в госзакупках – убедиться, что подрядчик выполнил все указанные в документации требования, использовал материалы и технологии, соответствующие условиям контракта. Заказчик может проводить ее самостоятельно или же привлечь сторонних специалистов. "Законопроект - это попытка усиления борьбы за качество поставляемой по госконтрактам продукции, - комментирует Георгий Сухадольский, генеральный директор некоммерческого партнерства "Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок". - Однако есть определенные сомнения в том, что такое формально-бюрократическое решение действительно приведет к значительному улучшению ситуации. Для достижения результата необходим более широкий комплекс организационно-технических мер, включая повышение внимания к квалификации самих поставщиков, подключение технических служб к приемке продукции и т.д.".

    Согласно законопроекту, за дачу заведомо ложного заключения экспертизы результатов уполномоченное лицо заказчика несет ответственность, которую Минюст прописал в других законопроектах еще в прошлом году. Один из них вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, другой – в Уголовный кодекс. Наказание для физлиц за заведомо ложную экспертизу будет варьироваться от штрафа в размере 10 000 руб. до года лишения свободы.

    По словам эксперта-практика Центра эффективных закупок Тендеры.ру Кирилла Кузнецова, УК РФ и так предусматривает ответственность за заведомо ложное заключение эксперта (ст. 307 УК РФ – прим. ред.). Однако на практике далеко не всегда удается доказать факт заведомой ложности, а не непредумышленной ошибки или добросовестного заблуждения. "Появление специальной статьи скорее всего лишь спровоцирует массовый отказ сотрудников заказчика занимать должности, которые предусматривают проведение экспертизы при приемке. Нечто схожее мы наблюдаем по вопросу формирования закупочных комиссий. Сегодня проведение экспертизы при приемке заказчиком является профанацией, так как она не привносит ничего нового по сравнению с привычной приемкой. Поэтому я весьма осторожно оцениваю подобные инициативы", - подчеркивает Кирилл Кузнецов.

    В свою очередь Николай Дунаев, член Президиума "Опоры России" отмечает, что подобный законопроект работать не будет. По его словам, принимать еще один закон об уголовной ответственности за экспертизу бессмысленно – она и так есть. Решить вопрос можно, заполнив пустоту между реальной экономикой и государственным управлением. По мнению эксперта, заполнить ее могут только общественные организации и профессиональные объединения, а также торгово-промышленные палаты, которые отвечают за качество. "Говоря о качестве, нужно говорить о его стандартах. Вот, например, ситуация: клиент, который хочет купить шведский металлообрабатывающий станок за 20 млн руб. может выбрать невский станок такого же качества за 10 млн руб. Между ними будет разница в заложенных проектных решениях самого станка. Только один проработает 100 лет с техобслуживанием, а другой 50 лет. При этом замена запчастей и ремонта превысит стоимость покупки нового станка. А можно купить такой же станок, только китайский, за 3 млн руб. Он поработает 5-7 лет, этого может хватить, чтобы предприятие разогналось до уровня покупки более качественной техники. Правда, если оно не сможет вписаться в конкурентный цикл, его ждет крах. И вот, если заказчик выставляет тендер на покупку станка за 3 млн руб. мне как эксперту с уголовной ответственностью что нужно писать? Получается, что я, понуждаемый уголовной ответственностью, должен говорить заказчику, что при отсутствии денег, но при наличии потребностей он обязан изыскивать финансы, останавливать производство и т.д. Это бред, ничего не может решаться уголовной ответственностью", - отмечает эксперт. И добавляет, что рассматривать новый законопроект как попытку усиления борьбы за качество поставляемой продукции по госконтрактам нелогично, потому что работа с качеством – это уже давно понятные экспертному сообществу инструменты. К примеру, во всем мире существует общественный контроль за деловой сферой и бизнесом, все вопросы по качеству решаются торгово-промышленными палатами и профессиональными сообществами, ассоциациями. В этих организациях есть специальные документы, например, так называемая справка о достаточности производства, которая выдается заказчику при заключении контракта с той или иной компанией о ее возможностях в отношении выполнения норм контракта. Без такой справки в госзакупки входа нет. В РФ есть справка о национальном производителе, которая выдается общественной организацией, которая производит экспертизу и подтверждает, что это российский производитель. А введение уголовной ответственности не произведет должного эффекта и не станет действенным механизмом в отношении экспертизы госзакупок, уверен Дунаев.

    Госзакупки, экспертиза, нарушения
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