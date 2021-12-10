Цифровое недропользование: торги в сфере недропользования переведены в электронный формат

Совет Федерации Российской Федерации одобрил разработанный Минприроды России Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Главное нововведение поправок – перевод торгов в сфере недропользования полностью в цифровую (электронную) форму. При этом единственным способом проведения торгов стал аукцион.

Кроме того, поправками предусматривается возможность получения лицензии на пользование недрами по результатам электронных торгов единственному участнику аукциона, а также второму участнику в случае, если победителем торгов не уплачен окончательный размер разового платежа.

«Принятые поправки в закон позволяют исключить на этапе первичного лицензирования участие в торгах так называемых «рейдеров» - недобросовестных участников рынка. Так, победители аукционов, не уплатившие окончательный размер разового платежа, будут включаться в реестр недобросовестных участников торгов», - отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Предложенные меры позволят обеспечить информационную прозрачность процедур торгов в сфере недропользования в масштабах всей страны, а также рост количества потенциальных участников за счет минимизации «территориального» фактора проведения торгов, упрощение доступа к участию в торгах.

Федеральный закон упорядочивает и отдельные вопросы лицензирования недропользования (оформление, государственная регистрация и выдача лицензий, переход права пользования недрами и переоформление лицензий, прекращение (в том числе досрочное), приостановление и ограничение права пользования недрами).

Принятые поправки вступят в силу с 1 января 2022 года.