Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки.

    Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки.

    Поделиться

    Безусловно, главная цель для заказчика закрыть потребность в товарах, работах, услугах, но для закупки качественной продукции важно подготовить грамотное описание объекта закупки.

    Заказчик самостоятельно определяет характеристики продукции исходя из собственных нужд при формировании описания объекта закупки, указывая функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки согласно своей потребности.

    Целесообразно указание в составе такого описания:

    • цели закупки;
    • специфики использования товара или желаемого результат работ (услуг);
    • требований законодательства о техническом регулировании;
    • и отраслевого законодательства с учетом специфики объекта закупки (Технических регламентов, ГОСТов, СанПин и т.д.).

    Хотите больше узнать о новых требованиях законодательства для заказчика? Посетите вебинар от эксперта ЭТП ГПБ – только актуальная информация по самым важным изменениям!

    У заказчика есть неотъемлемое право включить требования к продукции, которые, по его мнению, являются значимыми для качественного выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), учитывая Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145, требования действующих государственных (национальных) стандартов являются обязательными. Но заказчик в обязательном порядке должен установить в составе закупочной документации надлежащую инструкцию по заполнению потенциальными участниками заявок. Также качественные характеристики объекта закупки могут быть одним из критериев оценки и сопоставления заявок.

    Согласно письмам Минэкономразвития России от 01.08.2016 № Д28и-2011 и от 30.09.2016 № Д28и-2640 изложена позиция с акцентом на то, что в закупочной документации можно указать ГОСТ, не раскрывая его содержание, поскольку такие действия не противоречат Закону № 44-ФЗ.

    Также требование об указании ГОСТ в первой части заявки неправомерно, поскольку ГОСТ не является конкретным показателем товара и не позволяет понять его характеристики. Заказчиком должна быть обеспечена возможность сопоставить ГОСТ и товар, при описании которого представитель заказчика руководствовался таким ГОСТом.

    Стандарты используются для определения технических характеристик товаров, специфических условий выполнения работ, оказания услуг. При описании объекта закупки заказчику необходимо придерживаться терминологии установленной в технических регламентах либо иной нормативно-технической документации, в случае использования иной заказчику потребуется обосновать данное расхождение. 

    При проведении закупочных процедур очень важно для заказчика ориентироваться в характеристиках приобретаемой продукции и их соответствию обязательным требованиям, установленным в государственных стандартах. Также стоит учитывать условия безопасности, требования к упаковке, маркировке и т.д.

    В некоторых нормативно-технических документах установлены требования к защитным мерам, транспортировке, хранению товара для обеспечения сохранности и исключения риска повреждения.

    Если говорить о маркировке, то смысл заключается в нанесении на упаковку определенного нормативно-технической документацией текста и условных обозначений, информирующих перевозки либо поставщика, например, о хрупкости либо об иных свойствах товара.

    Также заказчик вправе прописать, что каждая единица поставляемого товара должна быть снабжена этикеткой, ведь именно на ней  прописывается вся информация о продукции (производитель, условия транспортировки, марка/тип товара и т.д.).

    Для подтверждения соответствия поставляемой продукции требованиям нормативно-технических документов может быть установлено требование о проведении испытаний в проекте контракта либо договора.

    Испытания могут быть проведены исключительно Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитацией), органами по сертификации или испытательными лабораториями (центрами) в соответствии с правилами и методами исследований, утруждёнными в регламентах. По итогам данных испытаний составляется акт испытаний с приложением всех протоколов и результатов испытаний.

    Итак, качество – это свойства и характеристики товаров, работ, услуг, которые выполняют ключевую функцию в удовлетворение потребностей заказчика. На законодательном уровне регулятором показателей качества товаров, работ, услуг выступают:

    • федеральный Закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;
    • федеральный Закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
    • правовые акты Правительства РФ;
    • основополагающие национальные стандарты и другие документы Росстандарта и региональных центров по стандартизации.

    Вышеуказанные нормативно-правовые акты устанавливают обязательные требования для подтверждения соответствия качественным показателям.

    При этом на территории РФ различают добровольную и обязательную сертификацию.

    Заказчик вправе включить в описание объекта закупки требование о подтверждении соответствия продукции.

    Для обязательной сертификации документом, подтверждающим является декларация соответствия.

    Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 установлен исчерпывающий перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации.

    На государственном уровне устанавливаются минимальные требования к качеству продукции в зависимости от вида, типа, марки и т.д.

    Добровольная сертификация осуществляется исключительно по желанию поставщика для увеличения привлекательности и конкурентоспособности своей продукции, получения наиболее высоких баллов при оценке и сопоставлении заявок при участии в закупочных процедурах преимущественно коммерческого формата.

    Сертификация же фактически является формой подтверждения такого соответствия продукции установленным требованиям и параметрам в нормативно-технической документации. Сертификаты вправе выдавать аккредитованные органы по сертификации на основании проведенных сертификационных испытаний продукции.

    При этом, как форма сертификата соответствия ГОСТ Р, так и декларации соответствия ГОСТ Р утверждены Постановлением Госстандарта от 17.03.1998 г. № 12 и выдаются на желтом (сертификат Таможенного союза), зеленом (сертификаты национальной системы подтверждения соответствия) бланке со знаками соответствия ЕАС, СТБ. Данные документы предоставляются исполнителем на этапе приемки согласно срокам и условиям контракта.

    Стоит отметить, что большинство заказчиков руководствуются неактуальными ГОСТами при формировании технического задания, что в последующем приводит к негативным последствия при проведении закупки, а именно обжалование закупочной документации, аннулирование торгов, проблемы при приемке продукции на финальной стадии исполнения обязательств по контракту.

    Проверить актуальность нормативно-технических документов заказчик может на официальном сайте Росстандарта - https://www.rst.gov.ru/portal/gost еще на этапе формирования описания объекта закупки.

    В случае, если Заказчик установил в документации о закупке соответствие определенному ГОСТу, но требования к некоторым показателям товара в данном документе не закреплены. Это довольно распространенная история. В таком случае, это будет правомерно, только если заказчик сможет обосновать потребность установления данной категории требований к показателям товара.

    Завышение или занижение пределов по характеристикам, установленным в нормативно-технических документах, а также наличие противоречий между условиями технического задания и регламентами

    Согласно п. 3 ч. 3 Позиции Росстандарта по вопросу использования документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, при применении положений федеральных законов от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 25.01.2017 г.) заказчик самостоятельно определяет технические регламенты в соответствии с законодательством РФ о нормативно-техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством РФ  о стандартизации, связанные с определением соответствия поставляемого товара.

    Важным моментом является то, что при указании в закупочной документации требования о соответствии ГОСТ, заказчиком должна быть обеспечена возможность сопоставить ГОСТ и товар, при описании которого необходимо руководствоваться таким ГОСТом.

    А также должна быть проведена проверка всех показателей, диапазонов, которые прописаны в техническом задании на их соответствие. В ином случае заказчик обязан будет обосновать такое превышение или занижение параметров.

    Грубейшим нарушением при описании объекта закупки является установление заказчиком излишних требований. То есть в данном случае мы говорим про условия, ограничивающие конкуренцию участников закупки в процессе проведения закупки товаров, работ, услуг, например, требования к химическому составу, компонентам товара, показателям технологии производства, испытаниям товара, показателям, значения которых становятся известными после проведения испытания определенной партии товара после его производства.

    Ошибки, опечатки, нечеткие рисунки и чертежи. В данном случае, заприметив такие условия, любой участник вправе направить запрос о разъяснении положений закупочной документации в установленный законом срок.

    Данные неточности необходимо скорректировать на этапе проведения закупочной процедуры, а не при исполнении контракта, в целях исключения негативных последствий, как для заказчика, так и для поставщика.

    При формировании закупочной документации часть заказчиков устанавливают требование о представлении копии документа, подтверждающего добровольную сертификацию исполнителя, в, например: «Регистре проверенных организаций» (ГОСТ РПО 2016:2018, РПО) и Системе менеджмента качества (СМК).

    Да, прохождение добровольной сертификации не является обязательным для участника.

    Но заказчик вправе устанавливать данное требование (например, в закупке по Закону № 223-ФЗ правомерно установление требования о наличии у участника сертификата соответствия при оценке одного из нестоимостных критериев).

    Стоит отметить, что правоприменительная практика по данному вопросу зависит во многом от различных обстоятельств и может быть признана как правомерной, так и неправомерной (например, если такое требование установлено в рамках закупки по 223-ФЗ и является обязательным и квалификационным одновременно. А также если в документации о закупке отсутствует конкретизация требования по сфере действия сертификата).

    И стоит учитывать, что характер работ, согласно описанию, должен иметь правовую основу и заказчик должен обосновать установление такого требования. Конечно же, основной целью такого требования является привлечение квалифицированных исполнителей, а не ограничение конкуренции, но при формировании технического задания необходимо руководствоваться всем пластом нормативной базы и не допускать ограничений конкуренции.

    Хотите быть в курсе самых актуальных изменений в законодательстве в новом году и понять, что еще нужно успеть за 2021 год?

    Рекомендуем приобрести курс от экспертов ЭТП ГПБ:

    «План-график на 2022-2024 по Закону № 44-ФЗ: новые требования законодательства, формирование плана-графика в ГИС Электронный бюджет»

    Приближается новый закупочный год. Как закрыть план-график закупок на 2021-2023 гг. и завершить все запланированные закупки? Как составить новый план-график на 2022-2024 гг.? Что изменится в законодательстве о контрактной системе в части планирования на 2022 год и последующие годы? Как синхронизировать сведения о расходах на закупки в плане ФХД и сведения о закупках в плане-графике закупок? Как оптимизировать планирование закупок в ГИС Электронный бюджет? Эти и многие другие вопросы мы обсудим на нашем вебинаре.

    Спикер: Песегова Татьяна - преподаватель Института повышения квалификации МГЮА им. О.Е. Кутафина, сертифицированный эксперт в сфере закупок.

    требования, Заказчику, 223-ФЗ, 44-ФЗ, Наши Эксперты, Наши Сервисы, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    10 декабря 2021 г.

    Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться?

    Подробнее

    09 сентября 2021 г.

    Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 года

    Подробнее
    Позвонить