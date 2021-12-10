Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки.

Безусловно, главная цель для заказчика закрыть потребность в товарах, работах, услугах, но для закупки качественной продукции важно подготовить грамотное описание объекта закупки.

Заказчик самостоятельно определяет характеристики продукции исходя из собственных нужд при формировании описания объекта закупки, указывая функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки согласно своей потребности.

Целесообразно указание в составе такого описания:

цели закупки;

специфики использования товара или желаемого результат работ (услуг);

требований законодательства о техническом регулировании;

и отраслевого законодательства с учетом специфики объекта закупки (Технических регламентов, ГОСТов, СанПин и т.д.).

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У заказчика есть неотъемлемое право включить требования к продукции, которые, по его мнению, являются значимыми для качественного выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), учитывая Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145, требования действующих государственных (национальных) стандартов являются обязательными. Но заказчик в обязательном порядке должен установить в составе закупочной документации надлежащую инструкцию по заполнению потенциальными участниками заявок. Также качественные характеристики объекта закупки могут быть одним из критериев оценки и сопоставления заявок.

Согласно письмам Минэкономразвития России от 01.08.2016 № Д28и-2011 и от 30.09.2016 № Д28и-2640 изложена позиция с акцентом на то, что в закупочной документации можно указать ГОСТ, не раскрывая его содержание, поскольку такие действия не противоречат Закону № 44-ФЗ.

Также требование об указании ГОСТ в первой части заявки неправомерно, поскольку ГОСТ не является конкретным показателем товара и не позволяет понять его характеристики. Заказчиком должна быть обеспечена возможность сопоставить ГОСТ и товар, при описании которого представитель заказчика руководствовался таким ГОСТом.

Стандарты используются для определения технических характеристик товаров, специфических условий выполнения работ, оказания услуг. При описании объекта закупки заказчику необходимо придерживаться терминологии установленной в технических регламентах либо иной нормативно-технической документации, в случае использования иной заказчику потребуется обосновать данное расхождение.

При проведении закупочных процедур очень важно для заказчика ориентироваться в характеристиках приобретаемой продукции и их соответствию обязательным требованиям, установленным в государственных стандартах. Также стоит учитывать условия безопасности, требования к упаковке, маркировке и т.д.

В некоторых нормативно-технических документах установлены требования к защитным мерам, транспортировке, хранению товара для обеспечения сохранности и исключения риска повреждения.

Если говорить о маркировке, то смысл заключается в нанесении на упаковку определенного нормативно-технической документацией текста и условных обозначений, информирующих перевозки либо поставщика, например, о хрупкости либо об иных свойствах товара.

Также заказчик вправе прописать, что каждая единица поставляемого товара должна быть снабжена этикеткой, ведь именно на ней прописывается вся информация о продукции (производитель, условия транспортировки, марка/тип товара и т.д.).

Для подтверждения соответствия поставляемой продукции требованиям нормативно-технических документов может быть установлено требование о проведении испытаний в проекте контракта либо договора.

Испытания могут быть проведены исключительно Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитацией), органами по сертификации или испытательными лабораториями (центрами) в соответствии с правилами и методами исследований, утруждёнными в регламентах. По итогам данных испытаний составляется акт испытаний с приложением всех протоколов и результатов испытаний.

Итак, качество – это свойства и характеристики товаров, работ, услуг, которые выполняют ключевую функцию в удовлетворение потребностей заказчика. На законодательном уровне регулятором показателей качества товаров, работ, услуг выступают:

федеральный Закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;

федеральный Закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

правовые акты Правительства РФ;

основополагающие национальные стандарты и другие документы Росстандарта и региональных центров по стандартизации.

Вышеуказанные нормативно-правовые акты устанавливают обязательные требования для подтверждения соответствия качественным показателям.

При этом на территории РФ различают добровольную и обязательную сертификацию.

Заказчик вправе включить в описание объекта закупки требование о подтверждении соответствия продукции.

Для обязательной сертификации документом, подтверждающим является декларация соответствия.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 установлен исчерпывающий перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации.

На государственном уровне устанавливаются минимальные требования к качеству продукции в зависимости от вида, типа, марки и т.д.

Добровольная сертификация осуществляется исключительно по желанию поставщика для увеличения привлекательности и конкурентоспособности своей продукции, получения наиболее высоких баллов при оценке и сопоставлении заявок при участии в закупочных процедурах преимущественно коммерческого формата.

Сертификация же фактически является формой подтверждения такого соответствия продукции установленным требованиям и параметрам в нормативно-технической документации. Сертификаты вправе выдавать аккредитованные органы по сертификации на основании проведенных сертификационных испытаний продукции.

При этом, как форма сертификата соответствия ГОСТ Р, так и декларации соответствия ГОСТ Р утверждены Постановлением Госстандарта от 17.03.1998 г. № 12 и выдаются на желтом (сертификат Таможенного союза), зеленом (сертификаты национальной системы подтверждения соответствия) бланке со знаками соответствия ЕАС, СТБ. Данные документы предоставляются исполнителем на этапе приемки согласно срокам и условиям контракта.

Стоит отметить, что большинство заказчиков руководствуются неактуальными ГОСТами при формировании технического задания, что в последующем приводит к негативным последствия при проведении закупки, а именно обжалование закупочной документации, аннулирование торгов, проблемы при приемке продукции на финальной стадии исполнения обязательств по контракту.

Проверить актуальность нормативно-технических документов заказчик может на официальном сайте Росстандарта - https://www.rst.gov.ru/portal/gost еще на этапе формирования описания объекта закупки.

В случае, если Заказчик установил в документации о закупке соответствие определенному ГОСТу, но требования к некоторым показателям товара в данном документе не закреплены. Это довольно распространенная история. В таком случае, это будет правомерно, только если заказчик сможет обосновать потребность установления данной категории требований к показателям товара.

Завышение или занижение пределов по характеристикам, установленным в нормативно-технических документах, а также наличие противоречий между условиями технического задания и регламентами

Согласно п. 3 ч. 3 Позиции Росстандарта по вопросу использования документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, при применении положений федеральных законов от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 25.01.2017 г.) заказчик самостоятельно определяет технические регламенты в соответствии с законодательством РФ о нормативно-техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, связанные с определением соответствия поставляемого товара.

Важным моментом является то, что при указании в закупочной документации требования о соответствии ГОСТ, заказчиком должна быть обеспечена возможность сопоставить ГОСТ и товар, при описании которого необходимо руководствоваться таким ГОСТом.

А также должна быть проведена проверка всех показателей, диапазонов, которые прописаны в техническом задании на их соответствие. В ином случае заказчик обязан будет обосновать такое превышение или занижение параметров.

Грубейшим нарушением при описании объекта закупки является установление заказчиком излишних требований. То есть в данном случае мы говорим про условия, ограничивающие конкуренцию участников закупки в процессе проведения закупки товаров, работ, услуг, например, требования к химическому составу, компонентам товара, показателям технологии производства, испытаниям товара, показателям, значения которых становятся известными после проведения испытания определенной партии товара после его производства.

Ошибки, опечатки, нечеткие рисунки и чертежи. В данном случае, заприметив такие условия, любой участник вправе направить запрос о разъяснении положений закупочной документации в установленный законом срок.

Данные неточности необходимо скорректировать на этапе проведения закупочной процедуры, а не при исполнении контракта, в целях исключения негативных последствий, как для заказчика, так и для поставщика.

При формировании закупочной документации часть заказчиков устанавливают требование о представлении копии документа, подтверждающего добровольную сертификацию исполнителя, в, например: «Регистре проверенных организаций» (ГОСТ РПО 2016:2018, РПО) и Системе менеджмента качества (СМК).

Да, прохождение добровольной сертификации не является обязательным для участника.

Но заказчик вправе устанавливать данное требование (например, в закупке по Закону № 223-ФЗ правомерно установление требования о наличии у участника сертификата соответствия при оценке одного из нестоимостных критериев).

Стоит отметить, что правоприменительная практика по данному вопросу зависит во многом от различных обстоятельств и может быть признана как правомерной, так и неправомерной (например, если такое требование установлено в рамках закупки по 223-ФЗ и является обязательным и квалификационным одновременно. А также если в документации о закупке отсутствует конкретизация требования по сфере действия сертификата).

И стоит учитывать, что характер работ, согласно описанию, должен иметь правовую основу и заказчик должен обосновать установление такого требования. Конечно же, основной целью такого требования является привлечение квалифицированных исполнителей, а не ограничение конкуренции, но при формировании технического задания необходимо руководствоваться всем пластом нормативной базы и не допускать ограничений конкуренции.

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Спикер: Песегова Татьяна - преподаватель Института повышения квалификации МГЮА им. О.Е. Кутафина, сертифицированный эксперт в сфере закупок.