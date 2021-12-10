Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться?

Деофшоризация, универсальная предквалификация, ПП РФ № 99 – как подготовиться к изменениям в законодательстве, учесть новые требования 44-ФЗ, не сталкиваться со штрафами и продолжать участвовать в торгах. Разъясняет эксперт ЭТП ГПБ.

Хотите знать, что изменится для поставщиков с 1 января 2022 года? Посетите вебинар от эксперта ЭТП ГПБ – только актуальная информация по самым важным изменениям в закупочном законодательстве!

Усиление деофшоризации в госзакупках – существенно расширено единое требование к участникам госзакупок

В требованиях к участнику новая редакция Закона № 44-ФЗ предусматривает усиление механизмов деофшоризации. Согласно п.10) ч. 1 ст. 31 новой редакции Закона № 44-ФЗ заказчик обязать установить требование, в соответствии с которыми участником госзакупки не может быть корпоративное юрлицо, в составе участников (или выгодоприобретателей) которого присутствует офшорная компания, прямо или косвенно владеющая 10% и более юридического лица. Данная поправка не предполагает переходного периода для участников.

Требование изложено следующим образом:

«10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества…»

Вышеуказанное единое требование будет включено в полном объеме в состав декларации соответствия участника требованиям ст. 31 Закона № 44-ФЗ, направляемой с использованием функционала ЭТП при подаче заявки на участие в закупке в электронной форме. Подписывая заявку квалифицированной электронной подписью, участник подтверждает достоверность всех указанных в ней данных и несет полную ответственность перед заказчиком в рамках законодательства о контрактной системе и смежных нормативно-правовых актах.

При несоблюдении вышеуказанного требования участнику грозит отклонение заявки на этапе рассмотрения заявок, а в случае, если контракт заключен, то такой контракт подлежит расторжению.

Ранее законодатель неоднократно пояснял, что новое антиофшорное требование введено и необходимо для реализации национального плана противодействия коррупции, предусматривающего установление запрета на осуществление закупок у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), учредители (участники) и (или) контролирующие лица которых зарегистрированы в офшорных зонах. В целях исключения рисков по отсутствию возможности прослеживаемости уплаты налогов, а также сокрытия доходов российских организаций, принадлежащих офшорным компаниям.

Универсальная предквалификация – отсеивание неопытных участников в крупных закупках

Данный механизм будет применяться к конкурентным закупкам с НМЦК равной 20 млн. руб. и более с 1 января 2022 года согласно ч. 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

Участнику необходимо будет подтвердить опыт добросовестного исполнения обязательств по контракту заключенному в рамках 44-ФЗ, либо договору по 223-ФЗ за 3 года до подачи заявки на участие в закупочной процедуре.

Если участнику предъявлялись требования по уплате неустойки, то договор/контракт может быть учтен в качестве опыта, если участником исполнены требования по уплате неустойки При этом ограничения по предмету закупки законодателем не устанавливаются. НО установлено требование о минимальной стоимости исполненных обязательств – 20% НМЦК.

Предусмотрено исключение в части неприменении данного механизма – в случае, если в отношении отдельных видов товаров, работ, услуг Правительством РФ установлены дополнительные требования к участникам закупки

Важно, что жалобы на такие закупки с универсальной предквалификацией смогут подавать только участники соответствующие указанному требованию, что позволит исключить срыв сроков закупок из-за действий «профессиональных» жалобщиков.

Дополнительные требования к участникам закупок по ПП РФ № 99 полностью меняются с 1 января 2022 года

Оптимизированы и структурированы дополнительные требования к участникам закупок в привязке к определенной сфере, например, закупки в сфере культуры и культурного наследия, обороны и безопасности государства, использования атомной энергии, здравоохранения, образования, науки и т.д.

В рамках каждого раздела установлен исчерпывающий перечень объектов закупки и обязанность установления определенных требований к участникам. Подтверждать соответствие дополнительным требованиям необходимо будет участникам путем предоставления соответствующий сведений и документов.

Участникам важно учитывать, что:

опыт будет подтверждаться исключительно контрактами по 44-ФЗ, договорами по 223-ФЗ;

установлены пороговые значения НМЦК для обязательного применения заказчиками дополнительных требований при проведении закупки;

факт исполнения будет засчитываться по суммам, указанным в документах о приемке.

Предполагается, что оптимизационный пакет поправок позволит сократить сроки проведения закупочных процедур, снизить количество недобросовестных участников и увеличить качество при исполнении контрактов.



Хотите знать, что еще изменится для поставщика с 1 января 2022 года?

Рекомендуем посетить вебинар от эксперта ЭТП ГПБ:

Поправки в Закон № 44-ФЗ с 01.01.2022 г. носят существенный характер, учитывая изменения процесса участия в закупочных процедурах. Участникам стоит внимательно изучить новые алгоритмы участия в конкурентных закупках в электронной форме для минимизации финансовых рисков и риска отклонения заявок.

Спикер: Кузьмина Наталья - ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный Институтом госзакупок преподаватель по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, автор более 60 публикаций для профильных изданий.