Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru

С 01.01.2022 в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2020 № 1876 обязательному размещению в ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (https://new.torgi.gov.ru/public) (далее – ГИС Торги), оператором которой является Казначейство России, подлежат торги в электронной форме по:

– приватизации государственного и муниципального имущества (Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ); – реализации имущества, обращенного в собственность государства (постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041).

Кроме того, с 01.01.2022 в ГИС Торги будет реализован новый сервис для размещения информации о проведении торгов во взаимодействии с отдельными электронными площадками (перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р):

– по аренде и продаже земельных участков (Земельный кодекс Российской Федерации); – по передаче прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом в форме аукциона (приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67).

На старой версии сайта www.torgi.gov.ru остается доступным размещение информации о проведении иных видов торгов, предусмотренных Постановлением Правительства от 10.09.2012 № 909, а также торгов, проводимых без взаимодействия с электронными площадками по:

– аренде и продаже земельных участков (Земельный кодекс Российской Федерации); – передаче прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом в форме аукциона (приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67).

Обращаем внимание, что размещение информации о проведении торгов в ГИС Торги будет доступно только зарегистрированным пользователям.

Регистрация в ГИС Торги для правообладателей государственного и муниципального имущества, организаторов торгов и специализированных организаций доступна уже сейчас по адресу: new.torgi.gov.ru.

Перед началом процедуры регистрации в ГИС Торги убедитесь, что:

– сведения об организации\ИП из ЕГРЮЛ\ЕГРИП совпадают со сведениями ЕСИА (Госуслуги); – у организации в ЕСИА (Госуслуги) присвоена роль руководителя; – у руководителя организации\ИП имеется действующая электронная подпись.

С более подробной инструкцией по регистрации можно ознакомиться на сайте new.torgi.gov.ru в разделе Информационные материалы.