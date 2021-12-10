Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru

    Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru

    Поделиться

    С 01.01.2022 в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2020 № 1876 обязательному размещению в ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (https://new.torgi.gov.ru/public)  (далее – ГИС Торги), оператором которой является Казначейство России, подлежат торги в электронной форме по:

    – приватизации государственного и муниципального имущества (Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ);

    – реализации имущества, обращенного в собственность государства (постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041).

    Кроме того, с 01.01.2022 в ГИС Торги будет реализован новый сервис для размещения информации о проведении торгов во взаимодействии с отдельными электронными площадками (перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р):

    – по аренде и продаже земельных участков (Земельный кодекс Российской Федерации);

    – по передаче прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом в форме аукциона (приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67).

    На старой версии сайта www.torgi.gov.ru остается доступным размещение информации о проведении иных видов торгов, предусмотренных Постановлением Правительства от 10.09.2012 № 909, а также торгов, проводимых без взаимодействия с электронными площадками по:

    – аренде и продаже земельных участков (Земельный кодекс Российской Федерации);

    – передаче прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом в форме аукциона (приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67).

    Обращаем внимание, что размещение информации о проведении торгов в ГИС Торги будет доступно только зарегистрированным пользователям.

    Регистрация в ГИС Торги для правообладателей государственного и муниципального имущества, организаторов торгов и специализированных организаций  доступна уже сейчас по адресу: new.torgi.gov.ru.

    Перед началом процедуры регистрации в ГИС Торги убедитесь, что:

    – сведения об организации\ИП из ЕГРЮЛ\ЕГРИП совпадают со сведениями ЕСИА (Госуслуги);

    – у организации в ЕСИА (Госуслуги) присвоена роль руководителя;

    – у руководителя организации\ИП имеется действующая электронная подпись.

    С более подробной инструкцией по регистрации можно ознакомиться на сайте new.torgi.gov.ru в разделе Информационные материалы.

    Казначейство РФ, Правительство РФ, № 178-ФЗ, продажа имущества, 44-ФЗ, ГИС Торги, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    19 октября 2021 г.

    Запуск ГИС Торги

    Подробнее

    20 сентября 2021 г.

    Поставщикам придется отчитываться о своих расходах

    Подробнее

    20 августа 2021 г.

    SOEX и ЭТП ГПБ заключили соглашение о сотрудничестве для развития сервиса ЕНН

    Подробнее

    28 декабря 2020 г.

    Постановление Правительства № 2013

    Подробнее

    09 декабря 2020 г.

    Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБ

    Подробнее

    09 декабря 2020 г.

    Пока бумажные, но могут станут электронными

    Подробнее

    23 ноября 2020 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020

    Подробнее

    10 августа 2020 г.

    Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ

    Подробнее

    06 июля 2020 г.

    Правительство РФ утвердило новые правила согласования госконтракта с единственным поставщиком

    Подробнее

    10 апреля 2020 г.

    ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

    Подробнее

    23 марта 2020 г.

    Казначейство может стать оператором системы по торгам госимуществом

    Подробнее

    05 марта 2020 г.

    Бесплатное участие в Ценовых Запросах МРФ ПАО Ростелеком до 15 апреля 2020

    Подробнее

    26 октября 2018 г.

    Казначейство РФ назвало самые распространенные ошибки при госзакупках

    Подробнее

    10 августа 2018 г.

    Самые распространенные ошибки госзаказчиков

    Подробнее

    04 июня 2018 г.

    Счетная палата и Федеральное казначейство возьмут под контроль расходы регионов

    Подробнее

    23 мая 2018 г.

    ФСС РФ запустил проект «Открытый контракт»

    Подробнее

    05 июля 2017 г.

    Минфин выступил с инициативой отражать все операции поставщиков при казначейском сопровождении госзаказа

    Подробнее
    Позвонить