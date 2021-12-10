Работы по реконструкции, восстановление автономных источников электроснабжения, поставка трубопроводной арматуры — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 13 по 17 декабря 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков

Работы по реконструкции

Выполнение работ по реконструкции системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская».

Способ закупки: Запрос предложений.

Дата и время окончания срока приема заявок: 17.12.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 1 353 978 790,00 руб.

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Справка о заказчике: АО «Газстройпром» – ведущая российская многопрофильная компания, выполняющая полный комплекс работ в рамках реализации инфраструктурных проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Восстановление автономных источников электроснабжения

Восстановление работоспособности автономных источников электроснабжения до заводских параметров НТД Cummins, для целей бесперебойной поставки электроэнергии.

Способ закупки: Запрос котировок (конкурентный).

Дата и время окончания срока приема заявок: 16.12.2021 14:00 (МСК).

Начальная цена: 3 855 235 666,73 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Ноябрьскэнергонефть» – дочерняя компания «Газпром нефти», специализирующаяся на комплексном энергообеспечении месторождений: электро, тепло и водоснабжение. В профиль деятельности компании входят услуги по распределению и передаче электрической энергии, технологическое присоединение к энергосетям, техническое обслуживание энергосетей, проведение испытаний и капитальный ремонт энерготехники и пуско-наладочные работ.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Поставка трубопроводной арматуры

Поставка трубопроводной арматуры для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 22.12.2021.

Начальная цена: 1 479 569 673,60 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром комплектация» ведет свою историю с 17 июля 1964 года, когда Приказом Газпрома СССР от № 233 был образован Всесоюзный государственный трест по комплектации строящихся объектов газовой и нефтегазодобывающей промышленности «Союзгазкомплект» Государственного производственного комитета по газовой промышленности СССР.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.