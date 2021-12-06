Более 100 госкомпаний будут согласовывать свои закупки у малого бизнеса с властями регионов РФ

Правительство РФ скорректировало перечень региональных госкомпаний (ООО, АО, автономные учреждения и т.п.), которые должны согласовывать свои планы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с региональными органами власти. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно этому документу, в перечень "контролируемых" госкомпаний (сейчас в этом перечне 135 компаний) с 1 января 2022 года будут входить еще более 100 предприятий и организаций. В то же время из этого перечня будет исключено около 60 компаний.

В число первых попали различные научные, спортивные и медицинские организации, торговые и добывающие предприятия, сельхозпредприятия, транспортные компании и организации.

По действующей редакции закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 20% годового стоимостного объема договоров.

Эти нормы распространяются на госкомпании с годовой выручкой (величина активов - для кредитных организаций - ИФ) более 500 млн рублей, а также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму более 250 млн рублей.

При этом часть из них подпадает под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП. Такой мониторинг проводиться в отношении конкретных госкомпаний федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельных заказчиков федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей). Планы закупок последних должны проходить в региональных органах власти оценку их соответствия нормам, регламентирующим участие субъектов МСП в закупках госкомпаний.