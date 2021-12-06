Распространение на все госкомпании РФ нормы по закупкам у МСП увеличит их объем на 1 трлн руб.

Распространение нормы об особенностях закупок крупнейших госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на все госкомпании увеличит совокупный объем таких закупок на 1 трлн рублей, говорится в сообщении "Корпорации МСП".

"Со следующего года "Корпорация МСП" совместно с регионами будет следить за соблюдением увеличенной квоты закупок у малого и среднего бизнеса, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - Под мониторинг попадут все заказчики, количество которых достигнет 20 тысяч".

По его словам, распространение квот на закупки у субъектов МСП на все госкомпании позволит предпринимателям сформировать дополнительный рынок сбыта объемом порядка 1 трлн рублей.

Как сообщалось, с 2022 года все заказчики, закупки которых регламентируются законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), будут обязаны осуществлять закупки у субъектов МСП. Причем со следующего года на закупки у малого бизнеса должно будет приходиться не менее 25% (20% в настоящее время) от годового совокупного объема закупок госкомпаний. При этом на долю спецторгов (в них могут принимать участие только субъекты МСП) должно будет приходиться 20% вместо 18% в настоящее время.

Нормы об особенностях закупок госкомпаний у субъектов МСП распространяются на госкомпании с годовой выручкой (величина активов - для кредитных организаций - ИФ) более 500 млн рублей, а также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму более 250 млн рублей.

При этом часть из них подпадает под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП. Такой мониторинг осуществляет "Корпорация МСП" и субъекты РФ. В настоящее время в перечень крупнейших госкомпаний, которые должны отчитываться о закупках у субъектов МСП, входит более 1840 компаний, предприятий и организаций.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что на конец ноября текущего года крупнейшие заказчики заключили с субъектами МСП 393 тыс. договоров на 3,3 трлн рублей. Это на 4,1% и на 11,8% больше аналогичных показателей 2020 года. Наибольший рост пришелся на закупки компьютерной техники - на 6,8%, до 228,5 млрд рублей, оборудования для машиностроения- на 5,7%, до 190,9 млрд рублей, услуг в области архитектуры и проектирования - на 4,8%, до 161,3 млрд рублей.

По данным "Корпорации МСП", в 2020 году объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП составил 3,9 трлн рублей, что на 5,3% больше аналогичного показателя 2019 года. Кроме того, "Корпорация МСП" отметила рост в 2020 году числа поставщиков из числа МСП на 11,2%, а также увеличение номенклатуры товаров, закупаемых госкомпаниями у субъектов МСП, до 489 тыс. позиций с 439 тыс. в 2019 году.

Как сообщалось, в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства объем закупок госкомпаний у субъектов МСП по итогам 2021 года должен достигнуть 3,8 трлн рублей, а в 2024 году - 5 трлн рублей.