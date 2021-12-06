За что заказчиков штрафуют?

Контроль закупочной деятельности – за что отвечает заказчик, за чем следят контрольные органы, как осуществляется надзор прокуратуры, за что штрафуют и как это можно оспорить. А также типовые ошибки заказчиков в статье от эксперта ЭТП ГПБ.

Контроль закупочной деятельности в рамках Закона № 44-ФЗ — оценка результативности осуществления закупочной деятельности, соблюдения законодательства о контрактной системе

Каждый уровень проверки, проверяющий орган — имеет четкую область проверки, установленные в рамках контроля и полномочия.

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Виды контроля:

КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ:

Данный вид контроля установлен в ч.5, 5.1 ст. 99 Закона № 44-ФЗ. Порядок контроля обновлен с 01 июля 2021 г. по ПП РФ № 1193. Специалисты Казначейства осуществляют в ручном формате, а также путем автопроверки размещенной информации в ЕИС.

Порядок осуществления контроля ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ Порядок осуществления контроля ч. 5.1 ст. 99 Закона № 44-ФЗ Орган контроля Территориальные органы Федерального Казначейства, Межрегиональное операционное УФК Финансовые органы, органы управления государственными внебюджетными фондами ЕИС (Федеральное Казначейство) Субъекты контроля Федеральные заказчики o ФОИВ, ФКУ o ФБУ, ФАУ o ФБУ, ФАУ, которым переданы полномочия заказчика o *Региональные и муниципальные заказчики в соответствии с ч. 7 ст. 99 44-ФЗ Субъектовые и муниципальные заказчики и ГВФ соответственно o ОИВ, КУ o БУ, АУ o БУ, АУ, которым переданы полномочия заказчика Федеральные заказчики Региональные заказчики Муниципальные заказчики ГВФ Объекты контроля Планы-графики закупок, Извещения (приглашения), Проекты контрактов Извещения в ЕИС Протокол определения поставщика, подрядчика, исполнителя (далее - Протокол ОППИ) в ЕИС Проекты контрактов в ЕИС

Иные объекты контроля:

Объекты контроля Форма контроля Извещения, приглашения принять участие в ОППИ в закрытых процедурах (ст. 84, 111 Закона № 44-ФЗ)[1] Контроль в личном кабинете Закупки, содержание сведения, составляющую гос. тайну: планы-графики, приглашения принять участие в закрытых способах ОППИ, условия проектов контрактов[2] Контроль на бумаге Проекты контрактов с ед. поставщиками (за исключением контрактов, заключенных по результатам несостоявшейся закупки)

Исключения из перечня субъектов контроля по части 5 и части 5.1 статьи 99 Закона 44-ФЗ, отметим, что с 01.04.2020 НЕ контролируются:

закупки Центральной избирательной комиссии РФ, избирательных комиссий субъектов РФ и МО, избирательных комиссий МО, являющихся административными центрами (столицами) субъектов РФ;

закупки иных получателей бюджетных средств, осуществляющих операции с бюджетными средствами на счетах, открытых в Банке России или кредитной организации;

закупки товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета Союзного государства.

закупки товаров (работ, услуг) на территории иностранного государства;

Алгоритмы осуществления контроля по части 5.1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ:

Проверяется соответствие Извещения и позиции, включенной в план-график:

- Соответствие ИКЗ в извещении и в позиции плана-графика закупок; - Непревышение НМЦК очередного извещения над свободным остатком бюджета по позиции плана-графика, за вычетом ФО по уже размещенным извещениям; - А также соответствия объема ФО, содержащегося в извещении, в разрезе планируемых платежей на текущий финансовый год и плановый период, НМЦК в извещении.

2. Проверяется соответствие Извещения и Протокола ОППИ:

- Соответствие ИКЗ в протоколе и в извещении; - Непревышение цены победителя в протоколе над НМЦК в извещении.

3. Проверяется соответствие Протокола ОППИ и Проекта контракта:

- Соответствие ИКЗ в проекте контракта и в протоколе; - Непревышение цены проекта контракта и цены победителя в протоколе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

В рамках ст. 99 Закона № 44-ФЗ государственные ведомства обязаны осуществлять контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе, распределение по полномочиям и зоне ответственности следующие:

Исполнительный орган федерального уровня, субъектов РФ, осуществляющий контроль закупок (ФАС России и его территориальные органы) – осуществляют плановые и внеплановые проверки;

Контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа (Рособоронзаказ) – осуществляет проверку закупок, содержащих сведения о государственной тайне;

Казначейство РФ, различные финансовые структуры субъектов РФ и муниципальных образований – осуществляют контроль закупок в части указания ИКЗ, информации финансового обеспечения, проектов контракта и информации отраженной в протоколах закупки;

Росфиннадзор - осуществляет контроль соблюдения правил нормирования, методологии обоснования НМЦК с учетом правоприменительной практики, применения ответственности при нарушениях, соответствие результата закупки его описанию закрепленном в контракте, соответствие использования объекта закупки и целей;

органы местного самоуправления в муниципальных образованиях, финансовые структуры регионов, муниципальных образований, органы управления внебюджетными фондами федерального значения, органы внутреннего финансового контроля – контроль за проведением закупочных процедур на региональном и муниципальном уровнях.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ:

В соответствии со ст. 100 Закона № 44-ФЗ данный вид контроля установлен за государственными ведомствами.

«Государственные органы, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией»[3].

КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ (ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ):

Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением обязательств по контрактам, привлечением субподрядчиков из числа СМП и СОНО.

Могут быть установлены такие способы контроля, как проверка закупочной документации на соответствие требованиям Закона № 44-ФЗ, правильность формирования лота, корректность описания объекта закупки, правильность установления критериев оценки и сопоставления заявок, а также корректность осуществления такой оценки заявок. Систематический аудит закупочной деятельности и отдельных этапов проведения закупки внутренними специалистами (аудиторами) позволяет выявить, например, ошибки при определении НМЦК на этапе формирования закупочной документации, что позволяет избежать завышения НМЦК.

Заказчикам стоит помнить о приоритете прозрачности проведения закупочной процедуры и эффективности в части экономии бюджетных средств.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ:

Установлен в рамках ст. 102 Закона № 44-ФЗ, который осуществляется со стороны граждан и общественных организаций, а также через механизм общественного обсуждения. Федеральным законом № 212 «Об основах общественного контроля в РФ» определен перечень структур, осуществляющих данную форму контроля, это:

Общественные палаты, общественные советы;

Общественные инспекции, общественные наблюдательные комиссии;

Советы при федеральных и субъектовых органах власти;

Группы общественного контроля;

иные организационные структуры общественного контроля.

Для информационного обеспечения деятельности по общественному контролю могут создаваться различные специализированные сайты. Субъекты общественного контроля вправе запрашивать необходимую для осуществления контроля информацию, подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций и т.д.

Также ФЗ № 212 установлена отдельная статья, исключающая конфликт интересов со стороны общественного инспектора, общественного эксперта или иного лица субъекта общественного контроля при осуществлении контроля.

Вышеуказанные субъекты контроля помогают минимизировать нарушения в сфере закупок, злоупотребления со стороны заказчиков, вправе направлять предложения по совершенствованию законодательства в сфере закупок, запрашивать информацию о закупках у заказчиков, осуществлять общественный мониторинг закупок, общественную экспертизу закупок и их результатов, обращаться в правоохранительные и контрольные органы в целях проверки закупочной деятельности заказчиков.

ПРОКУРОРСКИЙ КОНТРОЛЬ:

Противоправной деятельностью заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по Закону № 44-ФЗ занимается Генеральная прокуратура, проводя плановые и внеплановые (на основании обращения, жалобы) проверки закупок заказчиков.

Проверка проводится согласно методическим рекомендациям, касающихся организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о контрактной системе, установленных в письме Генпрокуратуры №7-16-2019 от 14.01.2019г.

Также прокуратура осуществляет надзор за законностью принятых НПА в сфере закупок ТРУ и за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Проверки могут проводиться с выездом на место проверки либо в формате документарном, осуществляя проверку документов на бумажном носителе либо в электронной форме в органах прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры проверяют:

Законность принятия НПА;

Определение НМЦК (включая проверку расчетов и первоисточников), описание объекта закупки (на наличие избыточных/необоснованных требований);

Законность заключения контрактов;

Наличие признаков дробления закупочных процедур;

Законность выбора победителя закупки;

Законность заключения контрактов с едпоставщиком;

Фикцию при заключении контракта, а также при приемке ТРУ;

Нарушение сроков оплаты и т.д.

По итогам проверки Прокурор (или его заместитель) может:

согласно ст. 23 Закона «О прокуратуре РФ» принести протест на противоречащий закону акт в орган или должностному лицу, которые издали данный акт;

согласно ст. 24 Закона «О прокуратуре РФ» внести представление об устранении нарушений закона;

согласно ст. 25 Закона «О прокуратуре РФ» вынести постановление о возбуждении дела;

согласно ст. 25.1 Закона «О прокуратуре РФ» направить предостережение о недопустимости нарушения закона.

По вышеуказанным документам предусмотрено право на обжалование, путем обращения к вышестоящему прокурору, так и в судебном порядке.

Ответственность заказчиков и должностных лиц:

Предусмотрена административная ответственность (ст.7.29, 7.29.1, 7.29.3, 7.30, 7.31, 7.31.1, 7.32, 7.32.5, 9.16, 19.5, 19.7.2 КоАП РФ), распространяющаяся на юридических и должностных лиц.

А также уголовная:

ст. 159, 169, 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд»;

200.5 «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок»;

204, 285, 285.1, 286, 290, 291.1 УК РФ.

При неисполнении своих должностных обязанностей, ненадлежащем исполнении и в случае, если будет установлен факт наличия возможности для соблюдения норм законодательства, но лицом не были предприняты соответствующие меры – то ответственность несет должностное лицо (например, руководитель контрактной службы, контрактный управляющий, сотрудник контрактной службы, член закупочной комиссии и т.д.).

У должностного лица, в отношении которого вынесено постановление есть право на обжалование такого постановления об административном правонарушении.

Срок давности по административному правонарушению составляет 1 год с момента его совершения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).

Типовые ошибки заказчиков при осуществлении закупочной деятельности:

Нарушены сроки размещения документов в ЕИС согласно Закону №44-ФЗ;

Нарушен выбор метода обоснования НМЦК;

Осуществление закупок, не предусмотренных планом – графиком;

Неуказание или некорректное указание источника финансирования в заключаемом контракте;

Неуказание, неверное указание ИКЗ в заключаемом контракте;

Отсутствие условия указывающего, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;

Нарушение правил установления размера аванса по заключаемым контрактам;

Нарушены нормы ч. 2 ст. 34 Закона 44-ФЗ, по невозможности продления срока действия контракта;

Сумма фактического исполнения не соответствует сумме контракта, но при этом отсутствует расторжение на сумму неисполненных обязательств;

По заключенному контракту срок поставки оборудования указан ранее даты заключения контракта;

В заключенном контракте сумма цифрами не соответствует сумме прописью;

При заключении контакта не указан ассортиментный перечень и цена товара;

В заключенном контракте предусмотрена пролонгация;

В заключенном контракте срок действия контракта выходит за рамки финансового года;

Невыполнение объема по закупкам у СМП, СОНО;

Не размещение, либо несвоевременное размещение отчетности в ЕИС об объеме закупок у СМП, СОНО;

Нарушение ч.6 ст. 94 Закона 44-ФЗ в части порядка создания комиссии по приемке товаров, работ, услуг (например, у одного заказчика такая комиссия была создана из трех человек). [4]

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Спикер: Царев Валентин - юрист-практик в сфере государственных и коммерческих закупок, опыт работы в закупках более 10 лет.

[1] Формируемые в ЕИС [2] Не формируемые в ЕИС [3] Ст. 100 Закона № 44-ФЗ [4] Нарушения указаны из актов плановых проверок контрольного органа на соблюдение требований законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе