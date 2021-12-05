Строительно-монтажные и пусконаладочные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 6 по 11 декабря 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Строительно-монтажные работы

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области.

Способ закупки: Открытый конкурентный отбор в электронной форме.

Дата и время окончания срока приема заявок: 13.12.2021 09:00 (МСК).

Начальная цена: 620 037 072,00 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ООО «Газпром инвестгазификация» - современная, динамично развивающаяся компания, основным направлением деятельности которой является осуществление функций Заказчика в строительстве. Это строительство в регионах Российской Федерации качественных, функциональных и безопасных объектов газификации и теплоэнергетики, объектов социального значения: физкультурно-оздоровительных комплексов и многофункциональных спортивных площадок.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ «в холостую» по объектам «Газопровод-отвод и ГРС г. Олекминск Республики Саха-Якутия», «Газопровод-отвод и ГРС с. Мурья Республики Саха-Якутия».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 10.12.2021.

Начальная цена: 2 712 853 160,00 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: среди приоритетных направлений деятельности Газпром межрегионгаза — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей Российской Федерации, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.