ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре "Учебный курс профессионального поставщика".После прохождения обучения Вы приобретете теоретические и практические навыки, необходимые для работы на площадке электронных торгов Газпромбанка. Также Вы изучите специфику торгов на секции закупок Газпрома.Вместе с преподавателем Вы разберете ситуации неправомерного отклонения заявок и алгоритм действий процедуры обжалования.
Дата обучения: 17 - 18 октября 2017 г.
Режим занятий: 10:30 – 13:00
Форма обучения: онлайн
Стоимость: 6 000 руб.
Телефон для получения дополнительной информации: 7 495 150-06-61
Записаться на вебинар
Программа вебинара
17 октября
|
Время
|
Тема
|
10:30-11:20
|
Приветствие. Вступительное слово.
О практике участия в закупках по 223-ФЗ.
- Обзор законодательства, регулирующего закупки отдельных видов юридических лиц.
- Вопросы применения отдельных нормативных актов при планировании и осуществлении закупок
- Контроль за соблюдением норм Закона № 223-ФЗ, возможности по обжалованию, новые изменения.
|
11:20-12:20
|
Отличительные особенности ЭТП ГПБ.
- Технические возможности работы площадки.
- Использование электронного документооборота и электронной подписи.
- Основные формы закупок.
- Работа в корпоративной секции ЭТП ГПБ.
- Прохождение регистрации и перерегистрации поставщиков.
- Поиск процедур, особенности оплаты и обеспечения участия.
- Подача запросов на разъяснение и заявок на участие:
- Торги и уторговывание.
|
12:20-13:00
|
Особенности работы на секции ГК Газпром.
Дополнительные возможности использования банковских сервисов.
18 октября
|
Время
|
Тема
|
10:30-12:50
|
Практическая работа на ЭТП ГПБ на примере учебной версии площадки.
|
12:50-13:00
|
Ответы на вопросы
Телефон для получения дополнительной информации: 7 495 150-06-61
Записаться на вебинар