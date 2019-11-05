Срок планирования закупок у субъектов МСП увеличивается до трех лет

План закупки товаров, работ и услуг заказчиков, должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь он будет формироваться не менее чем на три года. Соответствующий закон вступил в силу 1 ноября.

По словам заместителя главы Минфина Алексея Лаврова, закон будет способствовать предсказуемости условий работы малого и среднего бизнеса, а также его инвестиционной активности.

Как напомнила заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина президент определил развитие малого и среднего предпринимательства в качестве национальных приоритетов. По ее словам, закон улучшит возможность субъектов МСП заблаговременно готовится к долгосрочным закупкам и планировать свой объем товаров, работ и услуг.