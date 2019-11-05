ФАС: заключение контрактов на приобретение еще не готовой недвижимости не соответствует 44-ФЗ

Заключение контрактов на приобретение капитального объекта, который будет создан в будущем, не соответствует 44-ФЗ. Такая информация содержится в письме ФАС России № ИА/93181/19.

В нем отмечается, что заключение указанных контрактов может быть квалифицировано как уклонение заказчика от проведения конкурентных процедур, предусмотренных 44-ФЗ, так как при этом не соблюдаются следующие условия: размещение в ЕИС проектной документации, установление предквалификационных требований, предусмотренных постановлением Правительства РФ № 99, требование о членстве участника закупки в соответствующей СРО.

Подчеркивается, что действия органов власти и местного самоуправления, направленные на приобретение капитального объекта, который будет создан в будущем, квалифицируются как антиконкурентные соглашения.

Также в письме указаны признаки намеренного «обхода» 44-ФЗ при закупке у единственного контрагента недвижимости по п. 31 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, среди которых: заключение контракта до подписания соглашения о представлении субсидии муниципальному образованию, непроведение конкурентных процедур после отмены торгов, в том числе из-за предписания антимонопольного органа, заключение контракта на более выгодных для подрядчика условиях, по сравнению с условиями документации об отмененном аукционе, предоставление земельного участка, строительство объекта по заказу заинтересованных в этом лиц до принятия соответствующего решения.