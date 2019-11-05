В каких случаях ФАС отклонит заявку с недостоверной информацией

Федеральная антимонопольная служба России разъяснила случаи отклонения заявки на участие в закупке при наличии недостоверной информации в ней. Речь идет о рассмотрении вторых частей заявок. Соответствующие пояснения опубликованы на сайте ведомства.

ФАС отмечает, что конкурсная комиссия проверяет заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предъявляемым закупочной документацией. Она самостоятельно принимает решение о соответствии конкретной заявки нормам закона, документации о закупке, извещению о проведении конкурса на основе существующих сведений.

При обнаружении комиссией в документах заявки недостоверной информации, в том числе в документах, предоставленных для оценки, ФАС должна отклонить заявку такого участника. Подчеркивается, что в обязанности членов комиссии не входит проверка достоверности сведений, представленных участником в составе его заявки. Исключение предусмотрено для случаев, указанных в ст. 31 44-ФЗ.

За отклонение заявки на участие в конкурсе по основаниям, не предусмотренным законом, а также за признание заявки соответствующей требованиям конкурсной документации в случае, если подавшему такую заявку участнику должно быть отказано в допуске к участию в закупке, предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 7.30 КоАП.