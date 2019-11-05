Самозанятых приравняют к субъектам МСП при закупках госкомпаний

Правительство РФ рассмотрит поправки к 223-ФЗ, согласно которым самозанятые граждане будут временно приравнены к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) при закупках госкомпаний. Это значит, что физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», смогут принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП.

В настоящее время самозанятые могут принимать участие в закупках госкомпаний на общих основаниях, а после принятия поправок для них будет доступна обязательная квота закупок, сокращенный срок оплаты, участие в программах партнерства и развития. Норма «приравнивание» будет действовать временно — на срок проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход, который проводится с 1 января в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане до 2028 г.

Данным режимом могут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн руб. в год.

Налогоплательщики по желанию смогут платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым доходам.