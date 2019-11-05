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    В России подготовят меры по стимулированию закупок у отечественных компаний для нацпроектов

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    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам до 2 декабря подготовить предложения по стимулированию закупок у российских компаний при реализации национальных проектов и госпрограмм. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте кабмина.

    Как говорится в поручениях по ускорению экономического роста, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и ФАС России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти внести в правительство Российской Федерации предложения по дополнительным мерам, стимулирующим увеличение доли закупок у отечественных производителей при реализации национальных проектов и государственных программ РФ.

    Кроме того, Минэкономразвития поручено увеличить долю респондентов, которые отмечают снижение административной нагрузки, до 15% к 2020 г. и до 20% к 2024 г. Это должно быть обеспечено в том числе за счет механизма управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата». Минэкономразвития должно отчитаться о выполнении этого поручения до 16 декабря, а далее предоставлять в правительство ежегодные отчеты.

    До 1 июля 2020 г. Минэкономразвития должно обеспечить принятие закона «О преференциальных режимах ведения предпринимательской деятельности в РФ», определяющего единые подходы к созданию, обеспечению, функционированию, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий.

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