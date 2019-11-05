Объем госзакупок за 9 месяцев вырос на 22%

Объем госзакупок за 9 месяцев текущего года составил 6,7 трлн руб., что на 22% больше аналогичного показателя прошлого года – 5,5 трлн руб. Соответствующая информация содержится в отчете Минфина по результатам мониторинга госзакупок в III квартале текущего года.

Всего за 9 месяцев госзаказчики разместили в ЕИС 2,2 млн извещений, что на 2% меньше показателя 2018 г. Непосредственно в III квартале было размещено 648,5 тыс. извещений на 2,3 трлн руб. Из всего числа извещений 16% (1,9 трлн руб.) пришлось на закупки в рамках различных госпрограмм. Большая часть объявленных закупок (70% извещений на 5 трлн руб.) проводилась в форме электронного аукциона. Доля закупок у единственного поставщика составила 20% (438 млрд руб.).

Отмечается, что из общего числа объявленных конкурентных закупок только 930,4 тыс. закупок на 2,1 трлн руб. были признаны состоявшимися. Несостоявшимися, соответственно, названы 821 тыс. закупок на 3,7 трлн руб. По какому числу из этих закупок в результате были заключены контракты с единственными участниками, в отчете не указывается.

Всего по итогам 9 месяцев госзаказчики заключили 2,49 млн контрактов (на 1,6% меньше показателя 2018 г.) на 5,26 трлн руб. Общее снижение начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) составило 231 млрд руб.