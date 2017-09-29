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    Мособлдума предложила перейти на электронный документооборот при исполнении контрактов по 44-ФЗ

    Автор: РИА Новости
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    На 31 заседании Московской областной думы депутаты рассмотрели проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Проект предусматривает возможность перехода на электронный документооборот посредством использования единой информационной системы между заказчиком и поставщиком в ходе исполнения контракта в сфере региональных и муниципальных закупок. 


    Председатель комитета по экономике, предпринимательству, и инвестиционной политике Вячеслав Крылов, выступая перед депутатами Мособлдумы, отметил, что использование электронного документооборота исключить возможные злоупотребления со стороны заказчиков и поставщиков, обеспечит своевременность платежей по контрактам, существенно повысит открытость и прозрачность информации о товаре или услуге. "Законодательная инициатива была разработана в виде поправок к федеральному закону 44-ФЗ, в котором на сегодняшний момент урегулированы все вопросы по электронному документообороту, касающиеся организации закупок. Сегодняшняя инициатива позволяет пойти дальше и ввести электронный документооборот в процессе реализации готовых контрактов. Бумажные носители отнимают много времени. Если инициатива будет поддержана, то мы сможем отслеживать реализацию контрактов в режиме реального времени по электронной почте. Все документы будут официальными", — сообщил журналистам Крылов.

    По его словам, после внесенных поправок проект закона будет направлен на согласование в Государственную думу. Крылов предположил, что отправка документа в федеральный парламент состоится до конца этой недели.


    электронный документооборот, мособлудма, 44-ФЗ
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