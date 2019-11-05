Анализ опыта борьбы с иностранным вмешательством обойдется Госдуме в 3,7 млн руб.

Государственная дума РФ планирует изучить зарубежный опыт реагирования национальных парламентов на вмешательство во внутренние дела государства. На проведение исследования планируется потратить до 3,7 млн руб. Результаты исследования могут быть использованы Госдумой в законотворческой деятельности. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Целью экспертно-аналитического исследования (ЭАИ) будет разработка предложений и рекомендаций по обобщению практик вмешательства во внутренние дела суверенных государств и противодействия такому вмешательству в политической и экономической сферах на различных уровнях. В рамках ЭАИ исследователи должны будут провести типологический анализ политических, экономических и иных инструментов влияния на внутренние дела суверенных государств с акцентом на меры, применяемые в отношении России.

Напомним, комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ была создана в августе текущего года.

Комиссия выявила нарушения российского избирательного законодательства со стороны шести СМИ: «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медуза», «Русская служба Би-би-си», «МБХ Медиа» и «Голос Америки». По словам главы комиссии Василия Пискарева, нарушения произошли во время «дня тишины» перед единым днем голосования 8 сентября. О каких именно нарушениях шла речь, не уточнялось.