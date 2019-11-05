Казначейство предлагает перейти на закупки из каталога

Федеральное казначейство РФ предлагает заменить действующие способы госзакупок на закупки из каталога Единой информационной системы (ЕИС) путем интеграции с электронными магазинами. Об этом заявила замруководителя Казначейства России Анна Катамадзе.

«Текущие процедуры обременены большим количеством процедурных моментов. Вместо них должны быть проработаны современные процедуры. Одной из них может стать закупка из каталога ЕИС путем интеграции с крупными участниками электронной торговли», — сказала она.

Катамадзе отметила, что закупка из каталога по сравнению с электронными аукционами должны предусматривать другой подход. Вместо выбора поставщика — выбор товара, как это реализовано в «Яндекс.Маркете», в Amazon. То есть, поставщик должен прийти в электронный магазин и положить свой товар на его полку – с обязательством поставить определенное количество товара по определенной цене на конкретной территории.

Катамадзе отметила также, что в настоящее время определить ценовой порог для закупок из каталога пока проблематично — он будет зависеть от проработанности и эффективности нового способа закупок. «Теоретически, его вообще можно будет снять — возможно, постепенно», — добавила она.