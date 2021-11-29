Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации?

Огромное заблуждение в том, что удорожание контракта может произойти исключительно из-за увеличения объема или удорожания строительных материалов. Есть условия, которые влияют на стоимость контракта и создают дополнительную финансовую нагрузку на Поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом не всегда затраты на них включены в расчет при обосновании НМЦК со стороны заказчика, но тем не менее установлены в Проекте контракта и/или Техническом задании.

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Увеличенный гарантийный срок (срок гарантии качества):

Качество – перечень характеристик, параметров, которые обладают способностью удовлетворять потребность Заказчика в течение определенного срока. Есть определенные документы, которые устанавливают критерии соответствия продукции требованиям качества – это могут быть и технические регламенты, стандарты, международные стандарты, по которым заказчики и формируют описание объекта закупки. Заказчик в закупочной документации вправе требовать сертификаты, декларации и иные документы только, если обязательная сертификация, декларирование товара предусмотрены действующим законодательством.

Гарантийный срок (срок гарантии, срок гарантии качества) – это срок, в рамках которого при обнаружении каких-либо недостатков, дефектов товара, заказчик может предъявить претензию. Данный срок зависит от специфики и характера поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги. Например, на текущий ремонт – от 2 лет, на капитальный ремонт, реконструкцию и другие подрядные работы (ст. 737 ГК РФ) – от 5 лет, на оборудование – от 2 лет, на товары гарантийный срок устанавливается производителем, но заказчик вправе потребовать гарантию качества сроком выше. Как правило, данный срок исчисляется с момента передачи товара, подписания соответствующего акта приема-передачи. Заказчик может установить срок гарантии отдельно на основной товар и отдельно на его комплектующие или составные части. Сложнее с услугами, которые не имеют материального воплощения, в таком случае Заказчик должен определить срок в течение, которого будет сохраняться качество.

Заказчик вправе установить в проекте контракта следующие условия:

О продлении срок гарантии на товар на период осуществления ремонта;

О замене комплектующих, составных частей на новые (с новым сроком гарантии);

Определить единицу измерения срока годности (год, месяц, неделя, километр, час и т.д. в зависимости от назначения и функциональных требований);

С детализацией перечня документов передаваемых вместе с товаром (включая требование о передаче гарантийного талона, технической документации и т.д.);

Требование о гарантийном обслуживании (если осуществляется закупка оборудования, то обязанность Заказчика установить данное требование в закупочной документации). Срок обслуживания зачастую приравнивается к сроку гарантии.

Обеспечение гарантийных обязательств:

Обеспечение гарантийных обязательств (далее - ОГО) – обеспечение, выраженное в виде денежных средств либо банковской (или независимой) гарантии, которое предоставляется заказчику до осуществления приемки продукции (оформления документа о приемке ТРУ). Согласно Закону № 44-ФЗ размер обеспечения гарантийных обязательств составляет до 10% от НМЦК и устанавливается заказчиком при необходимости.

Важно обратить внимание, что:

Поставщик (подрядчик, исполнитель) самостоятельно выбирает способ внесения обеспечения;

Если ОГО предоставлено в качестве банковской (независимой) гарантии, то срок действия данной гарантии должен превышать срок исполнения гарантийных обязательств не менее, чем на 1 месяц;

Поставщик (подрядчик, исполнитель) может осуществить замену одного способа на другой, но уменьшить ОГО на сумму исполненных обязательств НЕ ВПРАВЕ!

Если ОГО вносится денежными средствами в Проекте контракта должен быть установлен срок и порядок возврата.

Такой вид обеспечения, как ОГО один из существенных факторов, которые могу увеличить стоимость исполнения обязательств по контракту и являться дополнительной финансовой нагрузкой (существенное влияние на стоимость оказывает срок гарантийных обязательств).

Ответственное хранение на территории поставщика:

В соответствии со ст. 514 ГК РФ — это хранение и обеспечение сохранности продукции, включая приему на склад, размещение, обеспечение условий хранения (влажности, определенного температурного режима), сборку заказов, выдачу, оформление сопроводительной документации. Отдельный раздел проекта контракта как раз и может содержать условия хранения между сторонами.

Дополнительные услуги:

Стоит обращать внимание на дополнительные услуги, которые включены в стоимость контракта (чаще всего, это раздел «Цена контракта» в Проекте контракта) и условия технического задания. Например:

монтаж и/или демонтаж оборудования;

обучение сотрудников по работе на технологически сложном оборудовании (стоит обращать внимание на: количество часов; количество обучаемых; программу);

наличие условия о поддержке обученных сотрудников;

пуско-наладочные работы;

доставку;

разгрузку;

подъем на этаж;

установку.

Если условия Проекта контракта и технического задания не совпадают, рекомендуем направить запрос на разъяснение положений закупочной документации. Так как при подаче заявки (и подписании электронной формы заявки на ЭТП электронной подписью), вы соглашаетесь со всеми условиями закупочной документации и при заключении контракта ни один раздел или пункт изменить будет невозможно!

Стоимость поставляемого товара по контракту увеличилась из-за роста курса валюты:

Безусловно, от колебания курса валюты участников Закон № 44-ФЗ не защищает. Стоит отметить, что в рамках Гражданского кодекса РФ все затраты, связанные с участие в торгах, участник несет самостоятельно, как коммерческие риски предпринимателя (ст. 401). Согласно ст. 34 Закона № 44-ФЗ цена контракта является твердой и устанавливается на весь срок исполнения контракта.

В данном случае, нельзя изменить цену контракта сославшись на форс-мажор, экономический кризис, обстоятельства непреодолимой силы (только в случае, если это не подтверждается судебной практикой и подзаконными нормативно-правовыми актами).

Данный риск необходимо оценить при расчете себестоимости исполнения обязательств по контракту, на этапе приема решения о подаче заявки на участие в тендере.

Но если это закупка коммерческая, не регулируемая Законом № 44-ФЗ, то данное условие может быть предусмотрено как в закупочной документации, так и проекте договора.

При этом, если вы попали в такую ситуацию, то выходом может быть расторжение контракта по соглашению сторон (но в случае, если заказчик согласится).

Как исполнить контракт «без краха» и не понести убытки:

Рекомендуем детализировано изучить все требования Технического задания и Проекта контракта (включая все приложения и дополнения), а также размещенные в ЕИС/на ЭТП разъяснения положений закупочной документации, внесенные изменения (при наличии). Если возникают вопросы или условия разделов закупочной документации не соответствуют друг другу – направляйте запрос о разъяснении положений закупочной документации в установленные законом сроки;

Рассмотреть альтернативные предложения на рынке по аналогичному товару, оборудованию, соответствующего требованиям Технического задания, запрашивайте только актуальные цены, обращайте внимание на сроки поставки;

Рекомендуем закладывать 10-15% на непредвиденные обстоятельства при расчете себестоимости исполнения обязательств по контракту, а также не забывайте о расходах на обеспечительные меры (обеспечение гарантийных обязательств, обеспечение исполнения контракта, а также увеличение из-за снижения на 25% и более) и взимание платы за победу со стороны ЭТП;

Рекомендуем посмотреть аналогичную закупку в прошлом периоде и проанализировать % снижения от НМЦК, репутацию заказчика (по факту своевременности оплаты по контрактам), победителя закупки и есть ли контракты как с едпоставщиком с данной организацией или физ. лицом.

Помните, что факт уклонения от заключения контракта или неисполнение/некачественное исполнение обязательств по контракту чревато финансовыми и репетиционными рисками.

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