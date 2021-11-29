К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игры

Оптимизационный пакет поправок в Закон № 44-ФЗ вступает в силу опционально, с 01.01.2022 года огромное количество изменений начнет свое действие, сократится количество закупок, унифицированы сроки и упразднены составляющие закупочной документации, а также изменится механика проведения закупочных процедур. Рассмотрим более подробно изменения электронного аукциона для участников.

Электронный аукцион – закупка в электронной форме, победителем которой признается участник, соответствующий требованиям извещения и предложивший по результатам торгов наиболее низкую цену за исполнение обязательств по контракту.

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Ключевые моменты по механике проведения электронного аукциона с 01.01.2022г.:

Срок на подачу заявок устанавливается в извещении в зависимости от размера НМЦК - не менее 15 дней, если НМЦК БОЛЕЕ 300 млн. руб. и не менее 7 дней, если НМЦК менее или равна 300 млн. руб. , при этом дата окончания срока приема заявок не может приходиться на нерабочий день.

Форма заявки на участие в электронном аукционе – единая.

Запрос о разъяснении положений извещения участник сможет направить ТРИЖДЫ через ЭТП, но в срок не позднее, чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок.

Внесение изменений в извещение - не позже чем за 1 рабочий день до окончания срока подачи заявок. При этом до окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее 7 дней, если НМЦК БОЛЕЕ 300 млн. руб. , не менее 3 дней, если НМЦК НЕ БОЛЕЕ 300 млн. руб. либо НМЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает 2 млрд. руб.

Отмена закупки осуществляется заказчиком через ЕИС в срок не позднее, чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок, если же отмена на основании решения контрольного органа – то на любом этапе осуществления закупке до момента заключения контракта .

Упразднен протокол рассмотрения первых частей. Согласно новому алгоритму заявки будут рассматриваться ПОСЛЕ торговой сессии. А это означает, что ВСЕ участники смогут подать ценовое предложение во время торгов.

Начало торговой сессии – через 2 часа после окончания срока подачи заявок.

Шаг аукциона остался прежним – от 0,5 до 5 % от НМЦК.

Время на доподачу ценовых предложений остается прежним – 10 минут.

Временной период на подачу ценового предложения составит 4 минуты (вместо 10 минут как это происходит сейчас).

Время проведения аукциона на повышение (за право заключить контракт) теперь будет ограничено законодательно – не более 5 часов.

После завершения торговой сессии каждой заявке присваивается порядковый номер оператором ЭТП в порядке убывания цены контракта и публикуется протокол. При присвоении порядкового номера заявкам на участие, поданным участниками закупки без ценовых предложений, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других.

Заказчик формирует итоговый протокол в срок не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение принимается в отношении каждой части заявки

Запрос на разъяснение по ценовым предложениям участник может направить ЕДИНОЖДЫ до момента заключения контракта, при этом ответ формирует оператор ЭТП в срок не позднее 2 рабочих дней.

Запрос на разъяснение итогов закупки направляется участником ЕДИНОЖДЫ до момента заключения контракта через функционал ЭТП и заказчик отвечает в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем поступления такого запроса.

Основания для отклонения заявок скорректированы.

При рассмотрении первых частей Законом № 44-ФЗ предусмотрены следующие основания для отклонения:

непредставление информации и документов, предусмотренных извещением; если в первой части заявки содержится информация об участнике закупки (п.1,3,4 ч.1 ст.43 Закона №44-ФЗ); выявлен факт недостоверности информации.

При рассмотрении вторых частей Законом № 44-ФЗ предусмотрены следующие основания для отклонения:

непредставление информации и документов, предусмотренных извещением, несоответствие таких информации и документов требованиям извещения; несоответствие информации и документов из ЕРУЗ требованиям извещения; несоответствие участника требованиям ст. 31 Закона № 44-ФЗ (непроведение ликвидации, неприостановление деятельности участника и т.д.); непредставление документов в случаях, регламентированных по национальному режиму (ст. 14 Закона № 44-ФЗ); выявление факта отнесения участника закупки к организациям, находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольными недружественным иностранным государствам или аффилированными с ними; отказ в принятии независимой гарантии в качестве обеспечения заявки; выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке; указание информации участника закупки о цене контракта/ о сумме цен единиц товара, работы, услуги.

Если аукцион признан несостоявшимся, то оператор ЭТП не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок направляет заказчику заявку (все части заявки на участие), далее заказчик принимает решение о соответствии заявки установленным в извещении требованиям и формирует протокол в сроки по общему алгоритму процедуры.

Случаи признания электронного аукциона несостоявшимся:

Если не подано ни одной заявки на участие в закупке;

Если подана только одна заявка на участие в закупке;

Если по итогам рассмотрения заявок только одна соответствует требованиям извещения;

Если по итогам рассмотрения заявок отклонены все заявки;

Если все участники, не отозвавшие свои заявки признаны уклонившимися от заключения контракта;

Если заказчик отказался от заключения контракта с единственным участником либо с участником, чья заявка единственная соответствует требованиям извещения (например, из-за недостоверности предоставленной информации в составе заявки).

Внимание участникам:

Аккредитация в ЕРУЗ будет бессрочной и автоматической на федеральных ЭТП, кроме специализированной ЭТП.

В составе заявки по новым правилам законодатель не требует декларирования принадлежности к субъектам малого предпринимательства.

Оператор ЭТП обязан вернуть заявку, если в извещении установлен запрет на допуск иностранного товара, а ваше предложение указывает на обратное.

Блокировка обеспечения осуществляется у ВСЕХ участников электронного аукциона ДО подписания контракта.

Если вы не подаете ценовое предложение во время торгов, то ваше предложение попадет в протокол аукциона, как равное НМЦК.

Если вы не отзываете заявку после размещения итогового протокола, то это означает ваше согласие на заключение контракта.

Устанавливается блокировка денежных средств на специальном счете при подаче заявки на участие в закупке, в размере, установленном извещением о закупке. На данную сумму не может быть обращено взыскание по обязательствам участника закупки, ни при каких обстоятельствах.

В Проект контракта может быть включено условие о списании неустойки из оплаты по контракту (это право заказчика закреплено законодательно).

Жалоба на положения извещения сможет быть подана ЕДИНОЖДЫ до внесения изменений заказчиком и ЕДИНОЖДЫ после. И направление жалобы осуществляется исключительно через функционал ЕИС.

Электронное актирование применяется с 01.01.2022 г. всеми субъектами 44-ФЗ.

Претензионная работа будет также осуществляться через функционал ЕИС с 01.07.2022г.

Рекомендации для участников закупки:

который можно скачать в открытой части ЕИС ; При осуществлении юридически значимых действий используйте плагин ГИС «Независимый регистратор»,

в открытой части ЭТП ГПБ по ссылке (раздел «Инструкции и регламенты», секция сайта «Закупки 44-ФЗ», файл «Настройка рабочего места»). Также любой пользователь, аккредитованный на ЭТП ГПБ, может в автоматическом режиме проверить работоспособность системы и электронной подписи в закрытом интерфейсе личного кабинета. Заблаговременно осуществите настройку рабочего места и проверьте работоспособность электронной подписи. Инструкцию по настройке вы сможете найти(раздел «Инструкции и регламенты», секция сайта «Закупки 44-ФЗ», файл «Настройка рабочего места»). Также любой пользователь, аккредитованный на ЭТП ГПБ, может в автоматическом режиме проверить работоспособность системы и электронной подписи в закрытом интерфейсе личного кабинета.

На этапе изучения извещения и всех прилагаемых файлов, осуществите расчет себестоимости исполнения обязательств, учитывая все расходы, включая этап участия в электронном аукционе (например, комиссию ЭТП с Победителя закупки, оплату выпуска банковской гарантии для обеспечения заявки и т.д.).

Учитывайте все риски как репутационного, так и финансового характера. Не допускайте просрочек по юридически значимым действиям.

Своевременно обновляйте электронную подпись и программное обеспечение.

Учитывайте, что согласно изменениям блокировка обеспечения заявки осуществляется в момент подачи заявки, а не в момент окончания приема заявок как это было ранее. Заблаговременно позаботьтесь о наличии денежных средств на специальном счете либо оформлении независимой гарантии.

Вводятся новые требования к участникам, если НМЦК составляет 20 млн. руб. и более. Заказчик устанавливает соответствие участника дополнительному требованию об исполнении таким участником закупки (с учетом правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки контракта/договора с ценой не менее 20% от НМЦК, без штрафных санкций.

Заблаговременно рекомендуем изучить алгоритмы осуществления электронной приемки ТРУ через ЕИС.

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Аукцион в электронной форме с 01.01.2022 г.

На уроке будет подробно разобран новый формат проведения электронного аукциона, порядок допуска заявок на участие в аукционе, установление универсальной и специальной предквалификации, а также порядок рассмотрения заявок и заключения контракта по аукциону. Спикер: Бижоев Бетал - эксперт в сфере закупок; преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова; Член Совета по содействию развитию конкуренции при Главе КБР; Член ЦОК при Совете по профессиональным квалификациям в сфере закупок при ТПП РФ.