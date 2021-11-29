К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игры

Оптимизационный пакет поправок в Закон № 44-ФЗ вступает в силу опционально, с 01.01.2022 года огромное количество изменений начнет свое действие, сократится количество закупок, унифицированы сроки и упразднены составляющие закупочной документации, а также изменится механика проведения закупочных процедур. Рассмотрим более подробно изменения электронного аукциона для участников.
Электронный аукцион – закупка в электронной форме, победителем которой признается участник, соответствующий требованиям извещения и предложивший по результатам торгов наиболее низкую цену за исполнение обязательств по контракту.
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Ключевые моменты по механике проведения электронного аукциона с 01.01.2022г.:
- Срок на подачу заявок устанавливается в извещении в зависимости от размера НМЦК - не менее 15 дней, если НМЦК БОЛЕЕ 300 млн. руб. и не менее 7 дней, если НМЦК менее или равна 300 млн. руб., при этом дата окончания срока приема заявок не может приходиться на нерабочий день.
- Форма заявки на участие в электронном аукционе – единая.
- Запрос о разъяснении положений извещения участник сможет направить ТРИЖДЫ через ЭТП, но в срок не позднее, чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок.
- Внесение изменений в извещение - не позже чем за 1 рабочий день до окончания срока подачи заявок. При этом до окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее 7 дней, если НМЦК БОЛЕЕ 300 млн. руб., не менее 3 дней, если НМЦК НЕ БОЛЕЕ 300 млн. руб. либо НМЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает 2 млрд. руб.
- Отмена закупки осуществляется заказчиком через ЕИС в срок не позднее, чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок, если же отмена на основании решения контрольного органа – то на любом этапе осуществления закупке до момента заключения контракта.
- Упразднен протокол рассмотрения первых частей. Согласно новому алгоритму заявки будут рассматриваться ПОСЛЕ торговой сессии. А это означает, что ВСЕ участники смогут подать ценовое предложение во время торгов.
- Начало торговой сессии – через 2 часа после окончания срока подачи заявок.
- Шаг аукциона остался прежним – от 0,5 до 5 % от НМЦК.
- Время на доподачу ценовых предложений остается прежним – 10 минут.
- Временной период на подачу ценового предложения составит 4 минуты (вместо 10 минут как это происходит сейчас).
- Время проведения аукциона на повышение (за право заключить контракт) теперь будет ограничено законодательно – не более 5 часов.
- После завершения торговой сессии каждой заявке присваивается порядковый номер оператором ЭТП в порядке убывания цены контракта и публикуется протокол. При присвоении порядкового номера заявкам на участие, поданным участниками закупки без ценовых предложений, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других.
- Заказчик формирует итоговый протокол в срок не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение принимается в отношении каждой части заявки
- Запрос на разъяснение по ценовым предложениям участник может направить ЕДИНОЖДЫ до момента заключения контракта, при этом ответ формирует оператор ЭТП в срок не позднее 2 рабочих дней.
- Запрос на разъяснение итогов закупки направляется участником ЕДИНОЖДЫ до момента заключения контракта через функционал ЭТП и заказчик отвечает в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем поступления такого запроса.
- Основания для отклонения заявок скорректированы.
При рассмотрении первых частей Законом № 44-ФЗ предусмотрены следующие основания для отклонения:
- непредставление информации и документов, предусмотренных извещением;
- если в первой части заявки содержится информация об участнике закупки (п.1,3,4 ч.1 ст.43 Закона №44-ФЗ);
- выявлен факт недостоверности информации.
При рассмотрении вторых частей Законом № 44-ФЗ предусмотрены следующие основания для отклонения:
- непредставление информации и документов, предусмотренных извещением, несоответствие таких информации и документов требованиям извещения;
- несоответствие информации и документов из ЕРУЗ требованиям извещения;
- несоответствие участника требованиям ст. 31 Закона № 44-ФЗ (непроведение ликвидации, неприостановление деятельности участника и т.д.);
- непредставление документов в случаях, регламентированных по национальному режиму (ст. 14 Закона № 44-ФЗ);
- выявление факта отнесения участника закупки к организациям, находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольными недружественным иностранным государствам или аффилированными с ними;
- отказ в принятии независимой гарантии в качестве обеспечения заявки;
- выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке;
- указание информации участника закупки о цене контракта/ о сумме цен единиц товара, работы, услуги.
Если аукцион признан несостоявшимся, то оператор ЭТП не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок направляет заказчику заявку (все части заявки на участие), далее заказчик принимает решение о соответствии заявки установленным в извещении требованиям и формирует протокол в сроки по общему алгоритму процедуры.
Случаи признания электронного аукциона несостоявшимся:
- Если не подано ни одной заявки на участие в закупке;
- Если подана только одна заявка на участие в закупке;
- Если по итогам рассмотрения заявок только одна соответствует требованиям извещения;
- Если по итогам рассмотрения заявок отклонены все заявки;
- Если все участники, не отозвавшие свои заявки признаны уклонившимися от заключения контракта;
- Если заказчик отказался от заключения контракта с единственным участником либо с участником, чья заявка единственная соответствует требованиям извещения (например, из-за недостоверности предоставленной информации в составе заявки).
Внимание участникам:
- Аккредитация в ЕРУЗ будет бессрочной и автоматической на федеральных ЭТП, кроме специализированной ЭТП.
- В составе заявки по новым правилам законодатель не требует декларирования принадлежности к субъектам малого предпринимательства.
- Оператор ЭТП обязан вернуть заявку, если в извещении установлен запрет на допуск иностранного товара, а ваше предложение указывает на обратное.
- Блокировка обеспечения осуществляется у ВСЕХ участников электронного аукциона ДО подписания контракта.
- Если вы не подаете ценовое предложение во время торгов, то ваше предложение попадет в протокол аукциона, как равное НМЦК.
- Если вы не отзываете заявку после размещения итогового протокола, то это означает ваше согласие на заключение контракта.
- Устанавливается блокировка денежных средств на специальном счете при подаче заявки на участие в закупке, в размере, установленном извещением о закупке. На данную сумму не может быть обращено взыскание по обязательствам участника закупки, ни при каких обстоятельствах.
- В Проект контракта может быть включено условие о списании неустойки из оплаты по контракту (это право заказчика закреплено законодательно).
- Жалоба на положения извещения сможет быть подана ЕДИНОЖДЫ до внесения изменений заказчиком и ЕДИНОЖДЫ после. И направление жалобы осуществляется исключительно через функционал ЕИС.
- Электронное актирование применяется с 01.01.2022 г. всеми субъектами 44-ФЗ.
- Претензионная работа будет также осуществляться через функционал ЕИС с 01.07.2022г.
Рекомендации для участников закупки:
- При осуществлении юридически значимых действий используйте плагин ГИС «Независимый регистратор», который можно скачать в открытой части ЕИС;
- Заблаговременно осуществите настройку рабочего места и проверьте работоспособность электронной подписи. Инструкцию по настройке вы сможете найти в открытой части ЭТП ГПБ по ссылке (раздел «Инструкции и регламенты», секция сайта «Закупки 44-ФЗ», файл «Настройка рабочего места»). Также любой пользователь, аккредитованный на ЭТП ГПБ, может в автоматическом режиме проверить работоспособность системы и электронной подписи в закрытом интерфейсе личного кабинета.
- На этапе изучения извещения и всех прилагаемых файлов, осуществите расчет себестоимости исполнения обязательств, учитывая все расходы, включая этап участия в электронном аукционе (например, комиссию ЭТП с Победителя закупки, оплату выпуска банковской гарантии для обеспечения заявки и т.д.).
- Учитывайте все риски как репутационного, так и финансового характера. Не допускайте просрочек по юридически значимым действиям.
- Своевременно обновляйте электронную подпись и программное обеспечение.
- Учитывайте, что согласно изменениям блокировка обеспечения заявки осуществляется в момент подачи заявки, а не в момент окончания приема заявок как это было ранее. Заблаговременно позаботьтесь о наличии денежных средств на специальном счете либо оформлении независимой гарантии.
- Вводятся новые требования к участникам, если НМЦК составляет 20 млн. руб. и более. Заказчик устанавливает соответствие участника дополнительному требованию об исполнении таким участником закупки (с учетом правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки контракта/договора с ценой не менее 20% от НМЦК, без штрафных санкций.
- Заблаговременно рекомендуем изучить алгоритмы осуществления электронной приемки ТРУ через ЕИС.
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Аукцион в электронной форме с 01.01.2022 г.
На уроке будет подробно разобран новый формат проведения электронного аукциона, порядок допуска заявок на участие в аукционе, установление универсальной и специальной предквалификации, а также порядок рассмотрения заявок и заключения контракта по аукциону.
Спикер: Бижоев Бетал - эксперт в сфере закупок; преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова; Член Совета по содействию развитию конкуренции при Главе КБР; Член ЦОК при Совете по профессиональным квалификациям в сфере закупок при ТПП РФ.