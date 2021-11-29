Минцифры: ИТ-бюджеты в госсекторе будут удвоены к 2025 г.

Минцифры планирует удвоить ИТ-бюджеты в госсекторе, включая госорганы и госкомпании, в ближайшие четыре года. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, расходы в госсекторе должны расти, а ИТ-бюджеты госорганов и госкомпаний удвоиться. Увеличение госрасходов на информационные технологии министр объясняет, в частности, тем, что без этого невозможно достижения цели, поставленной перед Минцифрой — увеличить к 2030 г. объем потребления российских ИТ-решений в 4 раза, пишет «Интерфакс».

В настоящее время госкомпании в рамках разработки или реализации своих стратегий цифровой трансформации все больше увеличивают объемы разработки ИТ-решений собственными силами. «Для этого они будут наращивать внутренние ИТ-ресурсы, прежде всего кадры, что будет сказываться на ИТ-рынке не очень хорошо», — сказал Шадаев.

По его словам, будет обсуждаться вопрос об ограничении инсорсинга в госкомпаниях.

Ранее на рост доли инсорсинга в ИТ бюджетах госзаказчиков указывали представители ИТ-компаний. Так, например, председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов сообщал «Интерфаксу», что на инсорсинг приходится до 50% от общего объема закупок софта госзказчиками и госкомпаниями.

По оценке участников рынка, заметного числа успешных проектов по внутренней разработке ИТ-решений ждать не приходится — вливание значительных средств в формирование собственных крупных команд разработчиков не решит проблемы отсутствия компетенций в той или иной области. То есть, таким компаниям рано или поздно придется обращаться к профессиональным компаниям-разработчикам, которые нарабатывали свои компетенции последние 15-20 лет.