Изменились запретительные нормы по госзакупкам импортной промпродукции

Правительство РФ изменило запретительные нормы по госзакупкам импортной промышленной продукции. Постановление с изменениями опубликовано на портале правовой информации.

Документ корректирует правительственное постановление № 616, которым в 2020 г. был введен запрет на закупку госзаказчиками отдельных видов импортной промпродукции, включенной в соответствующий перечень. Документом было установлено, что подтверждением производства той или иной продукции на территории РФ или стран ЕАЭС является включение сведений о такой продукции в реестры промышленной продукции, произведенной, соответственно, на территории РФ и стран ЕАЭС.

Новым постановлением уточняются случаи, в которых не будет применяться запрет на закупку импортной промпродукции, сообщает «Интерфакс». В частности, документом поднимается ценовой порог закупок, свободных от запрета, — до 300 тыс. руб. со 100 тыс. руб. в настоящее время (исключение — закупки медицинских масок и ручного инструмента). Также «запретная» норма может не применяться при закупках, связанных с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи, обстоятельств непреодолимой силы, ликвидации чрезвычайной ситуации.

Кроме того, запрет на закупку импортной промпродукции не распространяется на закупку товаров при необходимости обеспечения взаимодействия товаров с уже используемыми заказчиками — ввиду их несовместимости с товарами, имеющими другие товарные знаки. При этом положение не действует в отношении 40 видов товаров (некоторые виды кранов и погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров и пр.).

Документ уточняет положения о подтверждении производства той или иной продукции на территории РФ или стран ЕАЭС, о полномочиях Минпромторга РФ по формированию Реестра российской промпродукции и т.п.

Еще одно положение нового постановления корректирует перечень соответствующей продукции, подпадающей под запрет: теперь в этот перечень входит 146 видов промпродукции вместо 125 ранее.