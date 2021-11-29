При закупках ЦБ РФ предоставит преференции российским производителям

Центральный банк России при закупках намерен предоставлять различные преференции российским производителям. Об этом сообщил зампредседателя Банка России Руслан Вестеровский на конференции поставщиков Банка России.
Он рассказал о масштабном проекте банка по импортозамещению, в рамках которого нужно проработать механизмы поддержки. «Отечественные производители будут иметь преимущества», — отметил он.
В настоящее время в Банке России обсуждается вопрос использования ESG-критериев при проведении закупок. Он считает, что поставщики, предлагающие более экологические товары могут рассчитывать на премию.
«Такая продукция непосредственно при закупке может быть дороже, но в долгосрочной перспективе будет дешевле, — сказал он. — В конце декабря примем решение по теме ESG в закупках».
Закупки Банка России не регламентируются закупочным законодательством — ЦБ самостоятельно определяет правила проведения своих закупок. В настоящее время Банк России руководствуется положением «О закупках Центрального банка РФ» (№632-П).