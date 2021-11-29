Офсетные контракты внедрят во всех центральных регионах в 2022 г.

Контракты на закупку товаров для госнужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации производства будут заключаться в центральных регионах страны с середины 2022 г. Такой законопроект рассматривается в правительстве РФ, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Артур Ниязметов.

По его словам, кабмин намерен расширить гарантированный сбыт в рамках системы госзакупок. «Мы рассчитываем, что начиная с середины следующего года мы сможем реализовывать механизмы офсетных контрактов абсолютно во всех регионах Центральной России», — сказал он.

Соответствующий законопроект был подготовлен в рамках инвестиционного совета и направлен на рассмотрение в правительство России. Механизмы офсетных контрактов активно используются в Москве и в Московской области. По сути при офсетном контракте инвестор получает долгосрочный заказ на семь-десять лет, и под этот заказ создает производство товаров, которое предусмотрено по госконтракту поставки. По словам Ниязметова, такая схема позволяет лучше посчитать экономику и легче работать с банками.

После принятия законопроекта офсетные контракты будут использовать 18 субъектов, в числе которых Тульская, Калужская и Липецкая области — лидеры динамического инвестиционного рейтинга ЦФО. В конце этого списка находятся Костромская, Тверская и Брянская области. Также в состав ЦФО включены Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Ярославская области. На территории округа сформирован единый план привлечения инвестиций, включающий около 3,4 тыс. готовых инвестпроектов почти на 9 трлн руб.

Между тем порог по размеру инвестиций для заключения офсетных контрактов могут снизить в десять раз ­- до 100 млн рублей. Такой проект поправок в закон 44-ФЗ разработал Минфин. В данный момент минимальный объём инвестиций для заключения офсетного контракта составляет 1 млрд рублей, а срок действия — до 10 лет.