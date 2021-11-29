Ремонт генерирующего оборудования Caterpillar, реконструкция комплекса доочистки, поставка трубы Ду 813 — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 29 ноября по 3 декабря 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Реконструкция комплекса биологической доочистки

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение доочистки».

Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.

Этап II. Реконструкция секций № 4-12 аэротенков ГОКС с внедрением технологической биологической очистки сточных вод с глубоким удалением азота» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы».

Способ закупки: Конкурс.

Дата и время окончания срока приема заявок: 06.12.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 1 756 328 410,00 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: Самарские коммунальные системы – организация, осуществляющая водоснабжение и водоотведение на территории городского округа Самара. Самарские коммунальные системы – одна из управляемых организаций ОАО «Российские коммунальные системы», крупнейшего частного федерального оператора на рынке ЖКХ России.

Ремонт генерирующего оборудования Caterpillar

Выполнение аварийно-восстановительного ремонта генерирующего оборудования производства Caterpillar.

Способ закупки: Открытый конкурентный отбор в электронной форме.

Дата и время окончания срока приема заявок: 03.12.2021 14:00 (МСК).

Начальная цена: 1 235 002 153,06 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ООО «Ноябрьскэнергонефть» – дочерняя компания «Газпром нефти», специализирующаяся на комплексном энергообеспечении месторождений: электро, тепло и водоснабжение. В профиль деятельности компании входят услуги по распределению и передаче электрической энергии, технологическое присоединение к энергосетям, техническое обслуживание энергосетей, проведение испытаний и капитальный ремонт энерготехники и пуско-наладочные работ.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Поставка трубы Ду 813

Поставка трубы Ду 813 для объекта строительства «Обустройство Южно-Киринского месторождения» для нужд ООО «Газпром комплектация».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 08.12.2021.

Начальная цена: 21 798 184 923,09 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ООО «Газпром комплектация» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», является централизованным поставщиком дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», основная задача которого — организация своевременных поставок материально-технических ресурсов для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних компаний в необходимом объеме, требуемого качества и на экономически выгодных условиях.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.