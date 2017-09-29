Иностранные поставщики смогут работать по специнвестконтрактам

Правительство РФ утвердило параметры экспертизы по определению промышленной продукции из-за рубежа, не имеющей аналогов в России. Такую продукцию можно будет поставлять в Россию через заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК). В обмен на обязательство вложить инвестиции в промышленный проект зарубежные компании, заключившие контракты, получат налоговые льготы. Эксперты отмечают, данная система уже показала свою эффективность в иностранных странах, однако ее введение может снизить уровень конкурентности при проведении закупок из-за рубежа.

В постановлении правительства прописаны критерии и правила отнесения зарубежной промышленной продукции к числу "не имеющей в России аналогов". Среди критериев, прежде всего, качественные характеристики товаров. Правительство РФ предлагает учитывать их эргономичность, энергетическую эффективность, технологичность и безопасность, а также не забывать про экологические параметры. Также кабинет министров установил требованиям к организациям, которые будут определять уникальность продукта. Ими станут подконтрольные государству организации, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти.

Успешно прошедшие экспертизу товары будут поставляться в Россию через систему специальных инвестиционных контрактов для государственных и муниципальных нужд. Механизм СПИКов работает в России с 2015 года. Его суть заключается в том, что компании-поставщики заключают договор с Минпромторгом, обязуясь инвестировать определенную сумму в промышленность. В обмен они получают нулевую ставку по налогу на прибыль и пониженные ставки налогов на землю и имущество. Ожидается, таким образом, специальные инвестконтракты помогут привлечь крупных частных инвесторов.

Эксперты утверждают, что возможность заключения подобных контрактов не будет определяющим фактором при принятии решения об инвестировании. Однако дополнительным плюсом в пользу выбора он станет. Инвесторы получат дополнительную прибыль за счет снижения налогов, а государство возможность реализации новых масштабных проектов.

Член Президиума Генерального совета, руководитель комитета "Деловая Россия" по государственно-частному партнерству и развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний Сергей Фахретдинов обратил внимание на то, что специнвестконтракты уже доказали свою эффективность на примере европейских стран.



"Важно, чтобы принятые меры способствовали локализации производства данной продукции в России с привлечением российских производителей. Кроме того, нельзя забывать об административных и налоговых мерах стимулирования российских промышленных предприятий к запуску производства российских аналогов," - подчекнул Сергей Фахретдинов в комментарии T94.

Эксперт-консультант по госзакупкам, член экспертного совета при правительстве России по вопросам совершенствовании государственных закупок и государственных инвестиций, Оксана Емцова заявила, что не знает, есть ли в мировой практике аналоги специального инвестиционного контракта. "Однако проектное финансирование, т.е. выделение денег под конкретный проект, под решение конкретной задачи встречается. Оно показало результативность," - отметила эксперт.

Оксана Емцова подчеркнула, что идея введения СПИК является заманчивой. "Но пока трудно сказать, как она будет работать на практике, - отмечает эксперт. - Это новый инструмент, с ним пока никто не работал. Наверняка, в первое время будут какие-то проблемы и шероховатости. Однако при желании их все можно будет оперативно сгладить".

Она добавила, что система специнвестконтрактов значительно упростит жизнь заказчикам. "Сегодня для поставок пластика или, к примеру, шприцов надо проводить электронные аукционы. При их проведении надо учитывать из какой страны сделали заявку, кто производитель. Процедура сильно перегружена. С введением же СПИК у заказчиков будет возможность купить качественный товар по облегченной процедуре. Думаю, все будут только счастливы," - заключила Оксана Емцова.